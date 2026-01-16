Zraněného speleologa pustili z nemocnice, do osudné jeskyně se chce vrátit

Autor: ,
  11:53
Speleologa Václava Adamce zachráněného v jeskyni v Moravském krasu v pátek propustili z Fakultní nemocnice Brno. Čekat ho bude rehabilitace. Informoval o tom mluvčí nemocnice Pavel Žára. Ze soboty na neděli na záchraně jeskyňáře pracovaly desítky hasičů a speleozáchranářů. Na povrch ho dokázali vytáhnout z běžně nepřístupné jeskyně po více než 20 hodinách.

V pondělí byl operován na Klinice úrazové chirurgie. Dvouhodinová operace se týkala roztříštěné kosti spodního bérce. „Co nás mohlo nejvíce limitovat v operačním výkonu, je otok. Ten zde byl ale malý, což bylo velice dobře. Pacient má nyní zafixovanou spodní část nohy několika šrouby s tím, že takovéto zranění se hojí přibližně tři měsíce. Za několik dní už bude moci ale chodit o berlích,“ uvedl tehdy přednosta Kliniky úrazové chirurgie Milan Krtička.

Speleolog ve středu popsal, jak se zranění v jeskyni Svážná studna stalo. Šlo podle něj jen o špatné došlápnutí. Ve chvíli, kdy se zranil, byl u něj jeden kolega a další byl na cestě k nim. Jeden speleozáchranář, druhý zdravotník.

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá republika. Nyní je pětačtyřicetiletý ajťák a ve volném čase jeskyňář po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. (14. ledna 2026)
Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá republika. Nyní je pětačtyřicetiletý ajťák a ve volném čase jeskyňář po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. (14. ledna 2026)
Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku (11. ledna 2026)
Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá republika. Nyní je pětačtyřicetiletý ajťák a ve volném čase jeskyňář po úspěšné operaci roztříštěné spodní části bérce. (14. ledna 2026)
31 fotografií

„Slyšel jsem, jak šly kosti o sebe. Nosíme s sebou izofolii pro zachování tepelného komfortu, měli jsme dole zásoby jídla, pití i lékárničku. Od začátku se řešilo, jak se dostanu nahoru. Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který pracuje v IT a kromě speleologie ve volném čase působí jako dobrovolný hasič a běhá ultramaratony. Až se mu noha zahojí, předpokládá, že se do stejné jeskyně spustí znovu.

Podle hasičů šlo v České republice o ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby. Trval přes 20 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

„Předcházely jí hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ sdělili hasiči na X. Na sociální síti Threads následně ukázali krátkou animaci, jak náročná záchrana byla.

V krasu je přes 1 100 jeskyní, z toho jen pět je jich běžně přístupných. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kam v posledních letech zavítá kolem 200 tisíc lidí ročně. Kromě pětice přístupných jeskyní v krasu mohou lidé po dohodě navštívit i několik dalších neupravených jeskyní. Některé další se dají navštívit volně, do ostatních je ale vstup zakrytý a mohou do nich právě jen jeskyňáři, kteří v některých z nich bádají.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Zraněného speleologa pustili z nemocnice, do osudné jeskyně se chce vrátit

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

Speleologa Václava Adamce zachráněného v jeskyni v Moravském krasu v pátek propustili z Fakultní nemocnice Brno. Čekat ho bude rehabilitace. Informoval o tom mluvčí nemocnice Pavel Žára. Ze soboty na...

16. ledna 2026  11:53

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:27

Silničáři strhnou další most na D1, kvůli demolici uzavřou ulici s Makrem či Lidlem

Víkendová demolice dálničního mostu u přestavované křižovatky D1 a D2 uzavře...

Další dálniční most půjde k zemi v souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Silničáři kvůli demolici uzavřou frekventovanou Kaštanovou ulici, která slouží jako výpadovka...

16. ledna 2026  10:13

Družstevní byty na kraji Brna obsadí i singles, pro rodiny jsou často malé

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Po skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Neakceptovatelný výkon, zuřil kouč Brna

Viktor Půlpán z Basketu Brno během utkání s USK Praha.

Basketbaloví vicemistři z Brna nenavázali na úterní pohárový triumf nad Nymburkem a v dohrávce 13. ligového kola prohráli v Praze s USK 83:95. V NBL to pro aktuálně třetí tým soutěže byla druhá...

15. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  22:12

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:46

Děti si na chemii musejí sáhnout. Kuchyně je plná pokusů, říká popularizátor

Premium
Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického se snaží ve svých show...

Mnohým znepříjemňovala školní léta, pro někoho jsou vzpomínky na ni strašákem dodnes. Chemie zkrátka nemá nejlepší pověst, a není divu, že někteří učitelé zasvětili její popularizaci velkou část...

15. ledna 2026

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:09,  aktualizováno  12:58

Vzácného brouka vědci spatřili po více než sto letech. V starodubech na Soutoku

Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech....

Vědci v Chráněné krajinné oblasti Soutok po více než sto letech od prvního nálezu narazili na lesknáčka dubového, jednoho z nejvzácnějších evropských brouků. Dosud byl znám z několika ojedinělých,...

15. ledna 2026  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.