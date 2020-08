Místo do nemocnice pojede záchranka k praktikovi, plánují na jihu Moravy

Změna, o které se začíná diskutovat, může pomoci přetíženým jihomoravským nemocnicím. Před dvěma lety v březnu totiž došlo ke krizové situaci, kdy všechna zařízení odmítla přijmout pacienty ze sanitek. Jeden z vozů dokonce kroužil asi pět hodin po Brně, než se záchranářům podařilo najít volné lůžko. Pacienty museli převézt až do nemocnic na Vysočině a ve Zlínském kraji.

A problém s nedostačujícími kapacitami stále přetrvává.

„Ředitelé záchranných služeb napříč republikou včetně mě se vyjádřili, že by předávání pacientů jiným zařízením mohlo akutní lůžkové péči odlehčit. Například u lokalit se vzdáleným dojezdem do nemocnice si teoreticky umíme představit předání pacienta do ordinace praktického lékaře nebo ambulantnímu specialistovi. Samozřejmě pokud jeho zdravotní stav nevyžaduje ošetření v nemocnici,“ přibližuje plán ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Chystanou novinku podporuje i prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb a šéf jihočeské záchranky Marek Slabý. „Mohla by ulevit urgentním příjmům v nemocnicích, ale také našim posádkám,“ uvedl.

„Výhodu má i pro posádky, které třeba zajíždí do míst vzdálenějších od nemocnic. Pokud to situace dovolí, tak můžou pacienta převézt právě do ordinace a nemusí nutně do města do nemocnice,“ rozvádí Slabý další z výhod diskutované novinky.

Podle něj o této možnosti záchranáři teprve začali hovořit. Vyřešit se musí například ještě přístup pojišťoven.

„Není problém v tom, že bychom neuměli předat pacienta jinam než do nemocnice. Ale zdravotní pojišťovny dnes platí výjezd pouze tehdy, pokud dotyčného převezeme právě jen do lůžkového zařízení,“ vysvětluje Slabý.

Stále hledáme lůžka, říká šéf fakultní nemocnice

Ředitelé nemocnic plán záchranářů vítají, ale zároveň upozorňují, že ambulance a praktičtí lékaři mají omezenou ordinační dobu, což může znamenat problém.

„Až budou ambulantní specialisté ordinovat odpoledne, večer a o svátcích, tak to určitě bude mít pro nemocnice přínos,“ tvrdí ředitel brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Vlastimil Vajdák.

Podobný názor má také šéf Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. „Možnost převézt pacienty i jinam než do nemocnic nám může pomoci, ale nezbytné je, aby lékaři fungovali. Někteří praktici nebo ambulantní specialisté pracují od 9.30 do 11.30,“ upozornil ředitel zařízení, které dlouhodobě bojuje s přeplněnou internou.

Na ní mnohdy leží i pacienti, kteří již nepotřebují tak intenzivní péči a mohli by být přemístěni na lůžka pro dlouhodobě nemocné. Těch je ale na jižní Moravě výrazný nedostatek. A tak se mezitím alespoň podařilo zavést nový systém, do něhož jihomoravské nemocnice zadávají aktuální počet volných lůžek. To nicméně situaci zcela nevyřešilo. „Problém s přetíženými kapacitami nepominul, stále hledáme nějaká volná lůžka,“ přiznává Štěrba.

Řada výjezdů je zbytečná

K chystané změně se pozitivně staví i praktičtí lékaři. Šéf jejich jihomoravského sdružení Ivo Procházka se domnívá, že může být přínosná.

„Je pravda, že lidé volají na záchranku mnohdy zcela zbytečně, aniž by konzultovali situaci se svým praktickým lékařem. Když jsem před třiceti lety začínal, tak jsem na pohotovosti ošetřil dvacet pacientů a rychlá vyjela maximálně třikrát. A dnes přijde na pohotovost tak pět lidí a rychlá vyjede desetkrát. Takže pokud záchranáři vyrazí dopoledne a nebude nezbytně nutný transport do nemocnice, tak nevidím důvod, proč by se ošetření nemohl ujmout praktik,“ souhlasí Procházka.

Původně měl být plán již součástí novelizace zákona o zdravotnických záchranných službách. Projednávání této novinky ale zdržela pandemie koronaviru.

„Návrh Asociace poskytovatelů zdravotnické záchranné služby je nutné prodiskutovat s odborníky. Netýká se totiž pouze záchranek. Je tak třeba znát i stanoviska dalších expertů a poskytovatelů zdravotních služeb,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.