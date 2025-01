Veverku uvěznila okapová roura, kočka vyvázla z hořícího bytu. Pomáhali hasiči

13:24

Do svízelné situace se před několika dny dostala veverka v brněnských Židenicích. Svými akrobatickými skoky se dostala až do okapu rodinného domu, kde ale uvázla. Vysvobodit ji museli až hasiči, kteří museli využít automobilový žebřík. Pomáhali také kočce, o kterou se postarali poté, co i s majitelkou vyvázla z hořícího bytu.