Rybář zkolaboval a spadl do vody, svědek ho zachránil kvalitní masáží srdce

„Jednalo se o spatřenou zástavu oběhu, svědek události ihned zahájil telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci, se kterou mu pomáhala naše operátorka,“ popsala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Na místo mezitím mířily pozemní posádky záchranářů i vrtulník, po příjezdu zdravotníci pokračovali v resuscitaci. Stlačování hrudníku, použití defibrilátoru a zaléčení nakonec vedlo k obnovení životních funkcí pacienta.

„Je to vždycky dobrý pocit, když srdce začne znovu bít a pacient se sám nadechne. Všichni odvedli skvělou práci, moji kolegové i policisté. Chtěl bych pochválit především pana Vojtěcha, který byl na začátku příběhu a prováděl v prvních minutách skutečně kvalitní masáž,“ vyzdvihl zdravotník Emil Kykloš zasahující na místě.

Seniora záchranáři následně transportovali k další péči do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Dnes už se zotavuje v domácí péči, od kolapsu uplynulo několik týdnů. „Díky všem, jsem nesmírně vděčný za to, že jsem na tomto světě ještě mohl zůstat,“ vzkázal Zdeněk.

Podle Vojtěcha, který pracuje jako technik v brněnském dopravním podniku, by se měl v takové situaci zachovat každý podobně. „Snažil jsem se, jak nejlépe to šlo, o první pomoci něco vím, teď se mi to hodilo. Nepovažuji to ale za hrdinský čin,“ říká zachránce.