Nesměla se narušit stabilita, rizikem byly i zplodiny. Střelmistr líčí zásah v jeskyni

Střelmistr hasičů Milan Ňorek při práci v jeskyni. | foto: HZS JMK

  17:00
Bez střelmistra hasičů Milana Ňorka, který rozšířil chodby v jeskyni v Moravském krasu, by jen těžko o víkendu záchranáři dostali ven zraněného speleologa. Průchody byly natolik úzké, že jiná varianta prakticky nepřipadala v úvahu, respektive by trvala mnohem déle než výsledných 20 hodin. Ňorkova práce se ukázala být jedním z klíčových článků celé operace.

Kdy jste se o situaci v jeskyni dozvěděl a kdy vám došlo, že budete pravděpodobně povolán k zásahu?
Shodou okolností jsem byl v té době ve službě. Krátce po nahlášení a zpracování události operačním střediskem vyjíždělo nejprve lezecké družstvo. Vzápětí mě operační důstojník informoval, že bude potřeba pomocí expanzních prostředků rozšířit prostory uvnitř jeskyně tak, aby bylo možné provést transport zraněného na nosítkách. O celé situaci jsem se tedy dozvěděl v řádu minut po výjezdu první skupiny.

Byla místa, kde jsme se shodli, že rozšíření nepřipadá v úvahu.

Nesměla se narušit stabilita, rizikem byly i zplodiny. Střelmistr líčí zásah v jeskyni

Střelmistr hasičů Milan Ňorek při práci v jeskyni.

Bez střelmistra hasičů Milana Ňorka, který rozšířil chodby v jeskyni v Moravském krasu, by jen těžko o víkendu záchranáři dostali ven zraněného speleologa. Průchody byly natolik úzké, že jiná...

