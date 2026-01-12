Kdy jste se o situaci v jeskyni dozvěděl a kdy vám došlo, že budete pravděpodobně povolán k zásahu?
Shodou okolností jsem byl v té době ve službě. Krátce po nahlášení a zpracování události operačním střediskem vyjíždělo nejprve lezecké družstvo. Vzápětí mě operační důstojník informoval, že bude potřeba pomocí expanzních prostředků rozšířit prostory uvnitř jeskyně tak, aby bylo možné provést transport zraněného na nosítkách. O celé situaci jsem se tedy dozvěděl v řádu minut po výjezdu první skupiny.
Byla místa, kde jsme se shodli, že rozšíření nepřipadá v úvahu.