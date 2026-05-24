K jeskyni vyrazili i záchranáři. „V péči jsme na místě měli čtyři osoby, které se z prostoru stihly dostat ven, všechny jsme po ošetření propustili,“ komentuje situaci mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
I podle jejích informací však v jeskyni zůstává dalších pět uvězněných lidí. Ty se z prostoru snaží vysvobodit hasiči. „Jsou bez zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou CO2, který je nutné překonat v dýchací technice,“ uvedli hasiči na síti X.
Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že oblasti s vyšší koncentrací oxidu uhličitého se v některých místech v jeskyních vyskytují přirozeně a na koncentraci plynu má vliv i počasí. Při vyšších venkovních teplotách roste.
V Moravském krasu je zpřístupněno veřejnosti pět jeskyň, jejich celkový počet je však násobně vyšší a pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které stále nejsou plně prozkoumané. Amatérští speleologové se tak do podzemí vydávají pravidelně.
