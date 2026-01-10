Hasiči zachraňují zraněného muže, který je zaklíněný v jeskyni. Zásah ztěžuje počasí

  14:48aktualizováno  15:20
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah komplikuje obtížný terén i špatná přístupnost. Na místo byla povolána speciální technika, speleologičtí záchranáři i vrtulník.
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji nyní hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k člověku, který zůstal zraněný hluboko pod zemí (10. ledna 2026).

Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník Policie ČR, připraven je i vyhřívaný stan.

Se zraněným mužem se podařilo navázat kontakt. „Už přibližně dvacet minut s ním záchranáři komunikují. Je při vědomí, stěžuje si na bolest dolních končetin a je v nehybném stavu,“ uvedl tiskový mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

Zraněný se nachází v hloubce zhruba 50 až 70 metrů pod zemí. Zásahové týmy nyní zajišťují podpůrné prostředky a pracují na zlepšení prostupnosti jeskynního systému.

„V případě potřeby jsme připraveni provádět i prostupovací činnost, včetně navrtávání,“ doplnil mluvčí.

Do jeskyně se podle hasičů vydali dva lidé. Druhý z nich se po nehodě dostal zpět na povrch a okamžitě přivolal pomoc. „Nemarnil čas a postupoval naprosto správně. Díky tomu mohl zásah začít velmi rychle,“ zdůraznil Komosný.

Událost byla na tísňovou linku oznámena kolem poledne. Záchranáři se kromě technicky náročného vyproštění soustředí také na zajištění tepelného komfortu zraněného, aby se předešlo podchlazení.

Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.

