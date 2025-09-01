Na jižní Moravě „vychovají“ zdravotní sestry, místo tělocviku táhne trenérství

Karolína Kučerová
  14:05
Více než 160 tisíc dětí z jižní Moravy dnes po prázdninách zamířilo do škol. Některé z nich přitom usedly do lavic, které před nimi ještě nikdo nevyzkoušel. Na Střední škole André Citroëna v Boskovicích a na Gymnáziu a střední škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově totiž začal testovací provoz všeobecného lycea.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

To je novým typem vzdělávání v Česku, na jižní Moravě však bylo spuštěno už loni. A nyní přibývají další lycea. „V podobné formě tu fungovalo již před mnoha lety, tak jsme si řekli, že ho při této příležitosti oprášíme. Zároveň tím reagujeme na poptávku mezi dětmi,“ oznamuje ředitel boskovické školy Radovan Krajíček.

Všeobecné lyceum představuje něco mezi klasickým gymnáziem a střední odbornou školou, což má být ideální volba pro děti, které chtějí mít specifickou přípravu, ale zároveň hodlají pokračovat na vysokou školu.

V Boskovicích si okolo dvaceti letošních studentů zvolí v průběhu studia z předmětů jako průmyslový design, 3D tisk, účetnictví nebo osobnostní rozvoj, přičemž na škole už fungují příslušné maturitní i výuční obory, příkladem je informační technologie nebo bezpečnostně-právní činnost. „Specializované pedagogy a učebny tak již máme k dispozici a nic nového jsme přidělávat nemuseli. Nabírali jsme akorát nové učitele na všeobecné předměty,“ sděluje Krajíček.

Všeobecné vzdělání hraje prim, na jihu Moravy doplní i nahradí to oborové

Další lyceum, tentokrát pedagogické, vzniklo v Brně na Střední škole Gemini. Jejím specifikem je přizpůsobení se žákům se speciálními potřebami, a to formou individuálního přístupu, asistentů nebo třeba zvláštních pomůcek. V tomto duchu bude fungovat i lyceum.

„Chtěl jsem rozšířit nabídku studijních oborů pro tyto žáky. Na trhu práce pak mají větší možnost uplatnění, v tomto případě třeba jako vychovatel nebo speciální asistent,“ vysvětluje ředitel Tomáš Anderle. Do prvního ročníku nastoupilo pouze jedenáct žáků, kapacita školy je totiž omezená.

Opožděná výuka

Hned dvě třídy přibyly na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole v Kyjově, kde se po deseti letech úsilí podařilo otevřít obor diplomovaná všeobecná sestra v podobě vyššího odborného studia.

„Dlouhou dobu byl v republice pro zakládání tohoto stupně vzdělání stop stav. Až s epidemií koronaviru se ukázalo, jak důležité je mít dostatek zdravotnického personálu, a vláda tak vznik zdravotnických vyšších odborných škol opět povolila,“ přibližuje ředitelka školy Renáta Soukalová. Na prezenční studium počítají s přibližně dvacítkou studentů, u kombinovaného hlásí plný stav, tedy třicet zájemců.

Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně

Důležitost oboru vyzdvihuje Soukalová také v souvislosti s místní nemocnicí, které by mohl pomoci získat nový personál. „V případě, že chtěli studenti zdravotnické školy pokračovat ve studiu, volili vysoké nebo vyšší odborné školy v jiných městech a po absolvování tam už obvykle zůstali. Zároveň máme v nemocnici personál, který si chce zvýšit vzdělání,“ podotýká.

Zbylé školy podobné novoty nehlásí, mnoho z nich ovšem přes léto prošlo většími či menšími rekonstrukcemi. Jen městská část Brno-střed připravila sedm investic za téměř 25 milionů korun. „Mezi nejdůležitější patří oprava stropů a elektroinstalace na Základní a mateřské škole Husova v Rašínově ulici. Významná byla i obnova jídelny na Křenové,“ jmenuje místostarosta Martin Vrubel (KDU-ČSL).

Na Základní škole Hutník ve Veselí nad Moravou se zase výrazně změnil vstup. „Cílem bylo vytvořit funkční a estetický veřejný prostor, který bude sloužit nejen žákům a učitelům, ale i všem veselským občanům bydlícím na Hutníku,“ komentuje starosta Petr Kolář (nez.).

V některých školách se stále pracuje. „S týdenním zpožděním zahájí školní rok Střední průmyslová škola Jedovnice na Blanensku a Základní škola Lužice na Hodonínsku,“ informuje Petr Holeček z tiskového oddělení kraje.

Snížený zájem o tradiční vysokoškolské obory

Někde pak touto dobou rekonstrukce teprve začínají. Na základní škole v Prušánkách na Hodonínsku museli loni kvůli špatnému stavu budovy přemístit žáky do provizorních buňkových tříd, nyní se konečně původní stavba dočká opravy.

Zainvestují rovněž ve Znojmě. „Příměstská část Přímětice se v posledních letech výrazně rozrůstá a s tím přibývají i žáci. Nástavba a nová tělocvična zdejší školy jsou cestou, jak na tento růst reagovat,“ avizuje starosta František Koudela (ODS) s tím, že město nyní zpracovává projektovou studii.

Z kosmetiky je zlatý důl, nové experty nachystá i studium na univerzitě

Kromě toho v areálu Obchodní akademie v ulici Přemyslovců vznikla soukromá základní umělecká škola, která nabídne literárně-dramatický obor a výtvarnou a multimediální tvorbu.

Neotálely ani vysoké školy. Nejvíce nových oborů přidala Masarykova univerzita, jmenovitě třeba bioinformatiku, kriminalistická studia nebo trenérství. „Právě o nové obory na fakultě sportovních studií byl letos mezi studenty největší zájem, což může souviset se sníženým zájmem o tradiční obory. Třeba tělesná výchova a sport meziročně klesla o téměř 61 procent,“ uvádí mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Nabídku rozšiřují i další. Vysoké učení technické přivítá první studující na pěti oborech, mezi něž patří návrh čipů a moderní polovodičové technologie nebo environmentální inženýrství. Mendelova univerzita pak otevírá obor ekotoxikologie a management odpadů.

I umělá inteligence potřebuje vzdělané lidi, řekl Fiala studentům v Brně

Premiér Petr Fiala (ODS) v doprovodu ministra školství Mikuláše Beka (STAN) dorazil v první školní den na brněnskou Střední školu Charbulova, kde na něj čekaly desítky studentů, zejména z prvních ročníků, i jejich rodičů. Po úvodním slovu od vedení školy přivítal studenty také Fiala. „Vzdělání je nesmírně důležité. Můžete si říct, že to za vás dnes vyřeší umělá inteligence, ale i ta potřebuje vzdělané lidi, kteří ji budou dále rozvíjet. Je důležité, aby vám škola dávala smysl,“ řekl premiér, který připomněl, že sám na této škole několik dní učil češtinu v rámci praxe na univerzitě.

„Pracujeme na proměně školství. Chceme provést nezbytné reformy, které budou lépe odrážet potřeby a zájmy studentů. I proto jsme si šli prohlédnout tuto školu,“ uvedl Fiala. Ministr Bek doplnil, že právě střední škola na Charbulově, která je největší svého druhu v republice, je dobrým příkladem, jak mají školy fungovat.

Ohledně konkrétních změn se Bek vyjádřil například k úpravě podmínek odkladu. „České školství se v tom v rámci Evropy vymykalo, proto jsme se napříč politickým spektrem dohodli na změně. Nemůže se jednat o pouhé omezení, ale musíme na to školy připravit. Proto jsme zavedli povinné slovní hodnocení v 1. a 2. třídě nebo zrušili možnost propadnutí v 1. třídě,“ zmínil Bek s dovětkem, že podle poslední prognózy budou mít obce a kraje jakožto provozovatelé škol k dispozici více prostředků na přizpůsobení se těmto změnám. „Zároveň mohu říct, že tarify pedagogů pravděpodobně narostou více než tarify v jiných odvětvích,“ doplnil ministr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Dyje se po připojení ramen prodlouží o kilometr, kvůli hranici se řeka rozdělí

Řeka Dyje se mezi Břeclaví a soutokem s Moravou prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři k toku připojí dříve odstavená ramena. Jde o dvě ramena na českém území, třetí vodohospodáři napojí v...

1. září 2025  12:25

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:30

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

1. září 2025

Hrající legenda vs. flegmatický talent. V boji o titul proti sobě stojí bratři

Brněnské finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy, v němž byl před nedělním třetím duelem stav 1:1 na zápasy, zpestřuje i bratrský soubor Jakuba a Adama Hajtmarových. Oba jsou výraznými...

31. srpna 2025  14:53

Když není na rande o čem mluvit, obstarají to kočky, říká majitel kočičí kavárny

Čerstvě uvařená káva, pohodlný gauč a kočka na klíně. Pro spoustu lidí vysněný odpočinek po dlouhém dni, pro jiného téma na rande, když není o čem zrovna mluvit. V Brně fungují tři kočičí kavárny,...

31. srpna 2025  12:15

V Olomouci bude k vidění jeden z nejvzácnějších rukopisů Graduál loucký

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) vystaví v Červeném kostele mimořádně jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze týden od 8. do 14. září 2025 v...

31. srpna 2025  6:35

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v...

30. srpna 2025  13:36

Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

Občanský demokrat Karel Podzimek ohlásil, že odstupuje z jihomoravské kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se ze 12. místa ucházel o poslanecký mandát. Rozhodl se tak poté, co server Seznam Zprávy...

29. srpna 2025  14:52

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:38

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

VIDEO: Dodávka nedobrzdila na dálnici, po nárazu do auta začala prudce rotovat

Až hrůzostrašně vypadá na záběrech čtvrteční nehoda, při níž šofér dodávky narazil zezadu do pomalu jedoucích aut v levém pruhu. Nedával zřejmě pozor na to, co se děje před ním na silnici. Po srážce...

29. srpna 2025  13:55

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

29. srpna 2025  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.