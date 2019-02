Brno odvezlo z podnikatelova parkoviště zábrany, jeho právník volal policii

Sotva začali pracovníci Brněnských komunikací odstraňovat zábrany, objevil se na parkovišti Procházkův právní zástupce Vítězslav Jíra a chtěl jejich práci překazit.

„Ukažte mi nějaké oprávnění, že můžete demontovat tento majetek a že patří Brněnským komunikacím. Já mám doklady, že je v soukromém vlastnictví,“ pustil se právník ostře do dělníků.

„Jednám na základě objednávky z magistrátu,“ opáčil mu jeden z pracovníků. Po odmontování několika spojů mezi bloky ovšem dělníci v práci ustali a čekali na příjezd policie.

Ta přijela, nicméně nic nevyřešila. Pracovníci tak začali dál odmontovávat spoje, následně i nakládat zábrany a odvážet je. „Jednají jako kdokoliv jiný, jakákoliv osoba, kdyby někdo přijel s vozíkem a naložil to. Je to arogance moci a už to přesáhlo veškeré hranice,“ prohlásil Jíra.

Nezůstane to bez odezvy, varuje právník

Na místo se paradoxně nedostavil nikdo z vedení Brna ani magistrátu. Až po několika telefonátech provozního ředitele Brněnských komunikací Leoše Chasáka přes jeho mobil komunikoval s Jírou právník města, ale jen chvíli. „Přijela policie, Jíra telefonát přerušil, druhý už odmítl a nechtěl se bavit,“ sdělil Chasák.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková se k situaci vyjádřila na Facebooku. „Jedná se o právně poměrně složitou situaci, ale jsem přesvědčena, že jsme zvolili legální postup v zájmu občanů města,“ uvedla.

Co se bude dít dál, není jasné. Zábrany se klidně můžou na parkovišti objevit znovu. „Nezůstane to bez odezvy. Povedeme k odpovědnosti každou osobu, která tady byla. Každá byla informována, že jednají neoprávněně,“ dodal Jíra.

Na parkovištích kolem Bobycentra sev prosinci kromě betonových zábran objevili také výběrčí peněz za parkování. Město považuje Procházkovo jednání za protiprávní a dalo jeho firmě Czechcity – případně tomu, kdo peníze vybírá – lhůtu do této středy, aby zábrany zmizely.

Procházka prý poplatky od řidičů nevybírá, plochy jen pronajal. Czechcity navíc nově předložila dokumenty, které mohou mít dopad nejen na parkování na pozemcích kolem Bobycentra, ale i na případné další soudní procesy.