VIDEO: V Brně prorazili tunel ve skále, kudy povede tramvajová trať

Do skály, která je pokryta vrstvou betonu, buší velké hydraulické kladivo. Po pár minutách se venku sype kamení a všude létá prach. Zanedlouho z malé proražené díry vykukuje zhruba dvacítka dělníků a vystupují ven. Směrem ke skále letí láhev šampaňského, která se tříští na kusy.

Radost z odvedené práce je znát všude okolo. Po více než tříměsíčním kopání a odstřelování trhavin v brněnských Žabovřeskách dělníci konečně viděli světlo na konci budoucího tramvajového tunelu.



„Z celkových 501 metrů máme za sebou 334 metrů. Budujeme v tuto chvíli monolitickou konstrukci, která je vidět na severním portálu. V listopadu bude tato část hotová. Pro představu jsme zatím odvezli 33 tisíc kubíků zeminy a použili jsme 14 tisíc tun trhavin,“ uvedl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.



Teď se stavbaři chystají dokončit únikovou štolu. Poté vybaví tunel zabezpečením a trolejovým vedením pro tramvaj.

Na přelomu září a října se chystají další odstřely v silniční galerii, které by ale neměly nijak masivně ovlivnit dopravu.

Svatba na stavbě

Na konečný průraz se přijela podívat také dvojice, kterou by na místě asi nikdo nečekal - novomanželský pár, který měl jen dvě stě metrů odtud svatbu. „Reagoval jsem na příspěvek Ředitelství silnic a dálnic na Twitteru a na základě toho nás sem pozvali. My si toho vážíme a bylo to úžasné zpestření dnešního dne,“ sdělil ženich a fanoušek dopravních staveb Zdeněk Makowski.



Rozšíření Žabovřeské za více než 2,5 miliardy korun probíhá ve dvou etapách od roku 2018 a mělo by být hotové v roce 2024. Loni na konci roku byla dokončena první méně náročná etapa za půl miliardy.



Celá stavba za více než má za cíl zlepšit dopravu díky rozšíření silnice z dvou pruhů na čtyři. „Dřív místem, před kterým se kope tunel, tramvaje jezdily. Až bude hotovo, bude to tak, že tramvaj pojede do tunelu a na místě, kde předtím jezdila, bude nový dvoupruh,“ přiblížil projektant stavby Vlastmil Horák.