Řidičům se v sobotu dopoledne uzavře Žabovřeská v Brně, zatím na zkoušku

Nejen řidiči, ale také stavbaři si při sobotní uzavírce mezi 9. a 11. hodinou otestují postup, který budou využívat při odstřelech skály, jež začnou za pár týdnů a potrvají až do konce roku.

„K omezení dopravy dojde pomocí závorového systému, proměnného značení a uzavření tunelu Hlinky. Fungovat bude také nová světelně řízená křižovatka Kamenomlýnského mostu a Veslařské a Kamenomlýnského mostu a Žabovřeské,“ uvedl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.



Řidiči budou při přibližně hodinovém omezení využívat objízdnou trasu.

„Směrem od Bystrce a Králova Pole projedou vozidla Žabovřeskou bez omezení. Poté bude doprava svedena na Kamenomlýnský most a následně na Veslařskou. Přes ni se pak dostanou směrem na Hlinky. V opačném směru projedou lidé stejně – přes Veslařskou, Kamenomlýnský most a zpět na Žabovřeskou směrem na Bystrc či Královo Pole,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS).

Tato objízdná trasa bude fungovat také v době odstřelů skály, které začnou pravidelně pravděpodobně v červnu.



Aby nemusel být sobotní provoz omezený zbytečně, využijí stavbaři uzavírky k přesunu strojů a další těžké techniky. Zároveň se také převěsí elektrické vedení veřejného osvětlení.



Stavební práce na Žabovřeské probíhají postupně už od roku 2018. Na konci minulého roku dokončili dělníci první etapu, s letošním rokem se pustili do druhé a té náročnější, kdy rozšiřují silnici na čtyřpruh do současných míst, kde vede tramvajová trať. Ta se posune do nové trasy skrz skálu, v níž se bude razit tunel. Vše by mělo být hotové v roce 2024.