Kvůli opravě ještě víc zúžili Žabovřeskou v Brně, jezdí se jedním pruhem

Motoristé, kteří denně projíždí v Brně „žabovřeským špuntem“ musí být připraveni na ještě větší problémy a zácpy, i když si to asi málokdo z nich dokáže představit.

V tom nejužším místě, kde jsou nyní místo čtyř pruhů jen dva, je dnes kvůli uzavírce na kilometrovém úseku pruh jen jeden. A jezdí v něm oba směry, což přinese komplikace kromě desetitisíců řidičů i záchranářům, pokud se v místě stane nehoda.



„Budeme se tam muset nějak dostat, nejspíš tedy pěšky od Kamenomlýnského mostu, kam přijedeme po Veslařské,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová s tím, že naštěstí nejde o dlouhou část cesty. Už dosud se jí však sanitky snažily vyhnout, pokud jedou do Žabovřesk či Bystrce. Auta stojící v pravidelných kolonách jim totiž nemají kam uhnout.

Silničáři k uzavření levého pruhu ze směru od Pisárek přistoupili proto, aby mohli pokračovat v práci na rozšiřování Žabovřeské na čtyři pruhy.

„Uvolňujeme si tak prostor, abychom tam mohli pracovat,“ uvedl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

V neděli tam silničáři osadili dopravní značky a od té doby si tisíce šoférů musí zvykat na nové cesty, jimiž budou jezdit až do začátku června. Dnes v první pracovní den nastane hlavní nápor. Podle dat ŘSD z roku 2016 tudy každý pracovní den projelo v průměru více než 40 tisíc vozidel. Od té doby nejspíš provoz ještě narostl.

David Fiala však nepředpokládá, že by se s touto uzavírkou provoz nějak dramaticky zhoršil a kolony stály mnohem dál než dnes.

„Z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravy tam provoz už doteď fungoval prakticky stejně, protože při napojení z Bystrce vozidla stála. Nyní je to v podobném režimu, jen vznikl jiný systém řazení, možná i přehlednější, kdy se napojení z Bystrce obslužnou komunikací posunulo ke Kamenomlýnskému mostu,“ prohlásil Fiala.

Jenže zúžení Žabovřeské od severu začíná už krátce za výjezdem z tunelů. Řidiči jsou hned za nimi rozdělováni do pravého pruhu na ty, kteří míří do Bystrce, a do jednoho pruhu protisměru pro šoféry jedoucí do Pisárek.

Za velký problém toto prodloužení užšího úseku považuje zejména brněnský dopravní podnik. „Bohužel nebyl vytvořen dočasný přejezd z jednoho pásu do druhého blíže samotné stavbě, tak jako tomu bylo při opravě mostu nad Horovou ulicí před několika lety. Máme proto obavy z kolon, které by mohly zasahovat až do Královopolského tunelu,“ poznamenala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Jak se jezdí Královopolské tunely – Pisárky: U křižovatky s Luční přejedou auta do protisměru.

U křižovatky s Luční přejedou auta do protisměru. Královopolské tunely – Bystrc: Od křižovatky s Luční se musí držet ve svém směru pouze v pravém pruhu. Další jsou uzavřené.

Od křižovatky s Luční se musí držet ve svém směru pouze v pravém pruhu. Další jsou uzavřené. Bystrc – Pisárky: Řidiči jezdí po nově zbudované obslužné komunikaci až ke Kamenomlýnskému mostu, kde se napojí na Žabovřeskou.

Řidiči jezdí po nově zbudované obslužné komunikaci až ke Kamenomlýnskému mostu, kde se napojí na Žabovřeskou. Pisárky – Bystrc – tunely: Jediný pruh je od Kamenomlýnského mostu zúžen pro oba směry, za nájezdem do Bystrce mají auta jeden pruh místo dvou.

Toto omezení se dotkne zejména provozu autobusové linky E56 vedoucí od bohunické nemocnice přes královopolské nádraží k technologickému parku. Při omezení tak nemusí být příliš expresní, jak stojí v jejím názvu.

„Z minulých rozsáhlejších omezení na Žabovřeské máme zkušenosti, že dojde buď k zahlcení souběžné Veslařské, což výrazně komplikuje provoz okružních linek 44 a 84, nebo řidiči individuální dopravy hledají cestu přes Masarykovu čtvrť,“ doplnila Tomaštíková.



Situaci v Žabovřeské i okolních ulicích chce proto od prvních dní monitorovat policie. „Dá se předpokládat, že minimálně ve špičkách bude situace horší než dnes,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová si myslí, že dopravní kolaps v tomto případě nehrozí, i proto, že řada plánovaných uzavírek v Brně se rozběhne až v jarních a letních měsících. „Těžko však odhadnout, každá stavba se chová jinak,“ doplnila.



V září přijde na řadu výluka MHD

Přelomem května a června omezení neskončí, ale bude dál pokračovat a ještě se navyšovat. Silničáři totiž následně převedou dopravu na nově opravenou a postavenou část a opraví stávající pruh.

Od září pak čeká Brno dvouletá tramvajová výluka. Jednička přestane zcela jezdit do Bystrce a její vozy budou končit v Pisárkách. Stávající trať kvůli rozšiřování Žabovřeské na čtyřpruh zanikne. Posune se o několik metrů na východ a tramvaje budou jezdit nově vybudovaným tunelem.

Stávající tramvajová linka 11 bude prodloužena až na Ečerovu, zároveň ji doplní linka x11, která bude jezdit přes Veveří k hlavnímu nádraží. Odříznutý tramvajový úsek ze zastávky Bráfova přes Stránského do Komína obslouží tramvaj x1.