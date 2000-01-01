Na den přesně dvacet let uplynulo od největšího basketbalového úspěchu v historii Brna. Tým pod hlavičkou Gambrinus Sika tehdy před čtyřmi tisícovkami diváků v hale ve Vodově porazil ruské bohatýrky ze Samary 68:54. Galerie iDNES.cz připomíná slavné okamžiky i ikonické osobnosti mistrovského týmu.
Strůjcem úspěchu byl manažer družstva Jiří Hamza. Ten kdysi brněnský celek z Žabovřesk v roce 1993 spoluzakládal a kolem manželky Romany jej budoval. V době největší slávy musel zajistit ročně až 60 milionů korun. „Pokud u nás nejlepší hráčky braly třeba patnáct tisíc dolarů za měsíc, tak pro ruské kluby nebyl problém je i pětkrát přeplatit,“ vzpomínal.
Hlavní hvězdou tehdejšího brněnského týmu byla Američanka DeLisha Milton-Jonesová. Dvojnásobné olympijské šampionce se ale ve finále příliš nedařilo. Kvůli brzkým třem faulům navíc musela dvojnásobná vítězka WNBA zůstat celou druhou čtvrtinu na lavičce.
Brněnský náskok z úvodu postupně vyprchal a utkání se změnilo v neúprosnou bitvu o každý míč (na snímku na zemi Jana Veselá). Až pět minut před koncem domácí celek opět odskočil a závěr dohrál v euforii.
K euroligovému titulu dovedla Brno kapitánka Hana Horáková (na snímku v zeleném proti USK Praha ve finále tuzemské ženské ligy v roce 2009). V průběhu své kariéry se k pozici kapitánky vypracovala i v české reprezentaci a na mistrovství světa 2010, kde Češky získaly stříbro, se dokonce stala nejužitečnější hráčkou celého turnaje. Ve vzpomínaném finále se jí ale bodově nedařilo.
Královnou utkání se stala Američanka Nykesha Salesová. Osminásobná účastnice zápasu All Star zámořské WNBA se utrhla hlavně v poslední čtvrtině finále a celkově zapsala šestnáct bodů. Vítězka univerziády v roce 2007, která se na českých palubkovách objevila později i v dresu USK Praha, se díky tomuto výkonu dostala do nejlepší pětky závěrečného turnaje Final Four.
Brněnské basketbalistky hnali k vítězství fanoušci, kteří vyprodali halu v ulici Vodova. Jeden z nich při utkání zkolaboval, zasáhnout proto museli i zdravotníci s nosítky.
Hala Vodova byla naplněna k prasknutí. Společně s trenérem Janem Bobrovským se radovaly čtyři tisíce fanoušků, místo už nezbývalo ani v horním balkonu haly.
Kapitánka Hana Horáková měla tu čest uzmout důležitý artefakt. Síťka koše z finálového utkání se tak stále nachází ve vitríně klubovny v hale Rosnička.
Brněnský celek se dostal do finále také o dva roky později. Postavil se mu taktéž ruský soupeř, tentokrát Spartak Moskva.
Přesto byla brněnská generace hráček extrémně úspěšná. Také byla základním pilířem zdaru české basketbalové reprezentace. Ivana Večeřová (vlevo) a Jana Veselá si užily oslavy stříbra na památném domácím mistrovství světa 2010 v karlovarském finále.
Kouč Jan Bobrovský nedovedl k úspěchům jenom Brno. Mezi lety 1997-2008 totiž současně trénoval i ženskou reprezentaci, kterou v roce 2005 dotáhl k titulu mistryň Evropy. V kádru tehdy byla i kapitánka Hana Horáková.
Přísný i obětavý trenér zůstává u brněnských Žabin nadále, byť v neděli oslavil své 81. narozeniny. Už však není hlavním koučem, funguje jako poradní hlas a asistent trenéra.
Žabiny se snažily i před touto sezonou navázat na historické úspěchy, jenže po účasti ve skupinové fázi v minulém ročníku se z Euroligy poroučely už v kvalifikaci, když neuspěly se Zaragozou. Českému vicemistrovi nepomohlo ani hvězdné posilování.
