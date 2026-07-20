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Všude je krev. Žena svérázně odbyla volající obchodnici, ta zalarmovala policii

Autor:
  15:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Šokující telefonát zalarmoval policii. Žena při hovoru s pracovnicí telemarketingové společnosti tvrdila, že právě zabila svého manžela a všude je krev. Když policisté dorazili na místo, zjistili, že šlo jen o bizarní pokus, jak se zbavit nevyžádaných telefonických nabídek.

Neobvyklý případ řešili policisté poté, co je kontaktovala vyděšená pracovnice telemarketingové společnosti. Při telefonátu jí žena oznámila, že právě zabila svého manžela a kolem je spousta krve. Vzápětí zavěsila.

Hlídky proto okamžitě začaly prověřovat, zda se skutečně nestal násilný trestný čin. Brzy zjistily, že žena bydlí ve Frýdku-Místku, a vyrazily na místo.

Ukázalo se však, že žádná vražda se nestala. Žena policistům vysvětlila, že ji dlouhodobě obtěžují různé telefonické nabídky. Na sociálních sítích proto našla radu, že podobně šokující odpověď je nejrychlejším způsobem, jak se nevyžádaných hovorů zbavit.

Tato babička ve skutečnosti nežije. Přesto ji podvodníci nemají rádi

„Naštěstí se nepotvrdilo, že by došlo k jakémukoliv násilnému trestnému činu. Policisté ženu na místě poučili, že podobný způsob řešení nevyžádaných telefonátů není vhodný a existují jiné možnosti, jak se s nimi vypořádat,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policie zároveň připomněla, že většina podvodů skutečně začíná telefonátem. Lidé by proto měli být při neznámých hovorech obezřetní, zároveň by ale neměli podobnými výroky bezdůvodně zaměstnávat složky integrovaného záchranného systému.

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