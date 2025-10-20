Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Autor:
  11:12
Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční zastávku, nastoupil do vlaku zpět do Brna a vystoupil přesně tam, kde rodinný výlet začal. Díky všímavosti jiné mladé rodiny se pak setkal se svými lidskými druhy.
Retrívr jménem Coudy poté, co se při rodinném výletu poblíž Brna zaběhl...

Retrívr jménem Coudy poté, co se při rodinném výletu poblíž Brna zaběhl majiteli a sám se pak vlakem vrátil zpět k domovu. (18. října 2025) | foto: Městská policie Brno

Retrívr jménem Coudy poté, co se při rodinném výletu poblíž Brna zaběhl...
Retrívr jménem Coudy, který se v sobotu 18. října 2025 při rodinném výletu...
Retrívr jménem Coudy, který se v sobotu 18. října 2025 při rodinném výletu...
Retrívr jménem Coudy, který se v sobotu 18. října 2025 při rodinném výletu...
10 fotografií

Rodina s retrívrem jménem Coudy vyrazila v sobotu odpoledne vlakem z brněnského Králova Pole do Dolních Louček u Tišnova. Během společného pobíhání po loukách poblíž železniční stanice se však pejsek ztratil ostatním z dohledu.

„Čtyřicetiletý muž s malými syny ho nedohnal, a tím pro ně začalo stresující dvouhodinové hledání v širokém okolí,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Tibetská doga jela sama tramvají navštívit matku, zradil ji však jízdní řád

Jenže pátrání šlo špatným směrem. Coudy totiž sám nastoupil do vlaku směrem do Brna a vystoupil na nádraží v Králově Poli, kde sobotní výlet započal. Tam se jej ujala mladá rodina, která si krémově zbarveného psa všimla už ve vagonu. A když nenašla majitele, kontaktovala tísňovou linku strážníků.

Mezitím se o osudu svého psa dozvěděl i majitel, který volal na informační linku Českých drah, aby zjistil, zda Coudy náhodou nevběhl do vlaku. Když se dozvěděl, že ano, nastoupil s dětmi do dalšího zpátečního spoje a prostřednictvím strážníků se s retrívrem setkal před královopolským nádražím.

„Coudy je přivítal radostným skákáním a vděčný muž se strážníkům zaručil, že příště svého psa nespustí z očí ani na okamžik,“ uzavřel Ghanem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště...

20. října 2025  9:41

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53,  aktualizováno  9:26

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Bez „smradometru“ se neobejde. Mladík prolézá brněnské kanály, má tisíce sledujících

Premium

Pod povrchem Brna se skrývá svět, který běžný člověk nikdy nespatří. Devatenáctiletý Michal Wolf z Kyjova na Hodonínsku je v něm však jako doma. Už pět let prochází brněnské kanalizace a své průzkumy...

19. října 2025

Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Výroba ve slévárně Heunisch v brněnské Líšni ještě neskončila, její budovy a další pozemky už však mají nového majitele. Od německé slévárenské rodiny Heunischů je koupila developerská firma CTP,...

18. října 2025  12:45

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek....

17. října 2025  18:20

Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým...

17. října 2025  17:13

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  15:58,  aktualizováno  16:26

Na stodesítce šofér prosvištěl okolo hlídky téměř dvoustovkou, přišel o řidičák

Značky omezující povolenou rychlost na 110 kilometrů v hodině ve středu ignoroval cizinec ve Škodě Superb. Okolo policejní hlídky na dálnici D46 před Vyškovem prosvištěl téměř dvoustovkou. Na místě...

17. října 2025  15:32

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Přes plnou čáru, na červenou. Policie ukázala případy nebezpečně spěchajících šoférů

Nehledě na šrafování a plnou čáru vyrazil za tmy do protisměru, aby předjel kolonu aut. Ke smůle šoféra středního věku sedícího za volantem luxusního SUV v ní byli i policisté. Hlídka jej u Slavkova...

17. října 2025  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.