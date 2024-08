Populární vědecký park v Brně čelí krizi, radní chce odvolat šéfa

Jenže podle kritiků jeho šéf Lukáš Richter organizaci v pravém smyslu nikdy neřídil, což po čase vedlo ke konfliktům mezi manažery a následně i zaměstnanci o vizi krajského centra, které loni navštívilo 282 tisíc lidí.

„Tyto konflikty pan ředitel nijak neřešil a svými chaotickými a nepromyšlenými zásahy situaci často ještě komplikoval. To vedlo k tomu, že v roce 2022 všichni tři hlavní manažeři odešli. Po jejich odchodu organizace nikdy nenabrala nový dech. Sílila jen frustrace. Proto začali lidé mizet takovým tempem, že se agenda nedařila řádně předávat na nové zaměstnance. V takovém prostředí se nedá kreativně pracovat,“ vysvětluje Aleš T. Pilgr, proč také zvolil odchod.

Jen letos skončilo devět z celkových 55 zaměstnanců. „Někteří uvedli potřebu změny po deseti letech, další se stěhují do jiného regionu nebo odešli z důvodu vyššího výdělku. S některými zaměstnanci byla nespokojenost i z mé strany a jejich odchod uklidnil napjatou situaci na odděleních,“ uvedl ředitel centra Vida! Richter pro MF DNES s tím, že veřejně uváděné informace o důvodech odchodů jsou zavádějící a účelově zveličené.

Navíc všechny chybějící pozice byly obsazeny, případně běží výběrová řízení, která prý nedostatkem zájemců netrpí. „Jsem přesvědčený, že tato personální obměna bude pro Vidu! prospěšná a přinese spoustu nových inspirací. Fluktuace zaměstnanců se děje ve všech společnostech, nejen u nás. Zastávám názor, že každá změna nemusí být jen negativní,“ míní ředitel.

Jak doplňuje manažerka pro marketing a PR Kateřina L. Brettschneiderová, aktuálně do centra nastupuje šest nových zaměstnanců a nyní hledají pouze jednoho „dohodáře“, a to nákupčího.

Centrum má být chrám technického vzdělávání, říká Hlavenka

Podle krajského radního Jiřího Hlavenky (Piráti) pro oblast vědy, výzkumu, inovací a IT je však tato personální krize trvající asi od loňského podzimu jen část problému, jeho nespokojenost s Richterem je prý mnohaletá.

„Nechci dělat řezníka, není to moje firma, takže jsem poměrně dlouho váhal, jestli má smysl jít do konfliktu. Ale nakonec jsem se přiklonil k tomu, zkusit najít špičkového a silného manažera s vizí a ideou rozvoje centra, a myslím, že to se může povést. Tak jako se to povedlo ve vedení JIC nebo hvězdárny,“ vysvětluje Hlavenka, který navrhl ředitele odvolat, jenže krajská rada jej zatím podržela.

Ředitel podle tohoto úspěšného investora provoz „tak nějak zvládá“, ale jeho strategické řízení je bezzubé a netuší, kam se má centrum vyvíjet, jako je to běžné u obdobných institucí ve světě. V šéfovském křesle je přitom prakticky od startu, Hlavenka nicméně podobně jako exzaměstnanec Pilgr poukazuje na to, že tam fungoval velmi dobrý tým, který se rozpadl.

„Vida! upadá a jede v zajetých kolejích. Nemůžu se spokojit s průměrným šéfem a smířit se s průměrnou organizací. Centrum má být chrám moderního technického vzdělávání se špičkovým zařízením,“ říká radní, který by rád, aby centrum umělo také zachytit a zaujmout technické talenty útlého věku.

Kontroly byly bez výhrad, hájí se ředitel

Hlavenka by byl nejraději, kdyby Richter rezignoval sám. Ten k tomu však důvod nevidí, výtky se k němu prý dostaly až v květnu. Naopak podle něj bylo centrum podrobeno několika kontrolám hospodářským i finančním ze strany kraje a závěr zněl „bez výhrad“. Ani kritika chybějící strategie podle ředitele není pravdivá.

„Tento bod byl s panem Hlavenkou diskutován loni na podzim s plánem dokončení v polovině roku 2024. Výsledná Strategie 2025 až 2030 byla všem radním zaslána v červnu. Po prázdninách ji odprezentujeme interně všem zaměstnancům,“ říká Richter.

Ten dodává, že Vidu! kromě oslav jubilea čekají přípravy na festival performerů Pop Science, má schválený projekt IROP na revitalizaci dětského science centra za 35 milionů korun a pracuje se na obnově stálé expozice i nových školních programech.