Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

  12:37
Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických bitev z roku 1645 nebo k řece Svitavě, kde se odehraje multižánrový festival.
Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna při švédském obléhání za třicetileté války pod názvem 1645 - Brno v obležení. (srpen 2025) | foto: ČTK

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...
Národní značku Bublinky nesou perlivá vína.
V rámci festivalu Překročme řeku lze po řece Svitavě vyrazit z Bílovic nad...
Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...
5 fotografií

Své vlastní akce se dočkala populární perlivá vína, oblíbená hlavně v letních měsících. Na Dni bublinek zájemci mohou v pátek na Moravském náměstí u Jošta v centru Brna české „perlivky“ ochutnat.

Prostranství před kinem Scala zaplní stánky devíti moravských vinařství, v nichž lze už od 10 hodin ochutnávat perlivá vína, která nesou národní značku Bublinky. Zúčastní se třeba vinařství Ludwig, Matula, Říha či Václav Šalša.

Prosecco, třes se! Vinaři z Česka chtějí konkurovat italským bublinkám

Hudební doprovod obstará DJ Folteen a Nelatko. V plánu jsou i moderované vinařské vstupy. Například Mendelova univerzita v Brně společně s vinařstvím Eisgrub představí technologii výroby jemně perlivých vín pomocí plynů, které vznikají jako odpadní látka při kvašení vinných hroznů.

V 17 hodin vystoupí Martin Vogeltanz s barmanskou show ve spolupráci s Českou barmanskou asociací. O hodinu později nastane „hodina b“, při které vypukne bubbleshow s tisíci bublin všech velikostí.

Bublinky jsou národní značka, kterou vytvořil loni Vinařský fond na podporu českých producentů perlivých vín. Vína s tímto označením musí splňovat několik podmínek, jako je třeba výroba z výhradně tuzemských hroznů.

Den Brna připomene (nejen) obranu města

Od Špilberku přes centrum až po Kraví horu. Na ikonických místech lidé od pátku do neděle oslaví Den Brna. Na návštěvníky čekají speciální prohlídky, ať už divadelně laděné v kostele svatého Jakuba, nebo přímo zaměřené na historii církevních památek na Petrově. Nebudou chybět ani mše.

Tradiční a populární akce odkazuje na rok 1645, kdy se Brno úspěšně ubránilo švédským vojskům za třicetileté války. Návštěvníci tak dostanou možnost přenést se do 17. století. Hrad Špilberk nabídne koncerty, divadlo a šermířské vystoupení. Nebude chybět ani velkolepá ohňová show.

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna při švédském obléhání za třicetileté války pod názvem 1645 - Brno v obležení. (srpen 2025)

„Na západní terase bude pro návštěvníky přichystaný historický jarmark, připravili jsme také vojenské ležení přibližující život v armádě,“ pozval zájemce ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS). Vojenské ležení má o víkendu čítat asi 50 účastníků, kteří však nebudou zpodobňovat žádnou konkrétní armádu.

Kraví hora zase představí ukázku sokolnictví, jezdectví, módní přehlídku a autentické rekonstrukce bitev.

Podél Svitavy na lodích i za divadlem

Za vodou a zábavou láká jedenáctý ročník brněnského festivalu Překročme řeku. Na sedmnácti stanovištích v sobotu nabídne sportovní, hudební a výtvarné aktivity podél řeky Svitavy. Hlavním lákadlem je jízda lodičkami a parním vlakem. V centru akce, na Černovickém nábřeží, vystoupí kapely Circus Problem, pro děti skupina Polaris divadla Polárka nebo Gustavo Rojo.

Návštěvníci se mohou těšit i na hasičský sbor, který předvede svou práci a zájemce povozí po řece. „Zveme také na prohlídky běžně nepřístupných objektů, jako jsou bývalá jatka, pivovar, sladovna nebo letos nově i Cacovický mlýn,“ zmiňuje ředitel festivalu Ladislav Kotík. Chybět nebude občerstvení ani další doprovodný program v podobě besed a charitativních akcí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Letos pořadatelé spolupracují se spolkem Mezi4stěny pomáhajícím lidem bez domova. „Připravili jsme představení, busking a jiné aktivity. Kromě upozornění na problematiku lidí bez domova chceme pozvat na nadcházející akci se stejným tématem BEZDFest,“ podotýká předseda spolku David Daniel.

Festival vyvrcholí divadelním představením přímo v řece. Půjde o hru Pláž v noci od Eleny Ferrante v provedení souboru Divadlo Feste. Stejně jako loni také letos pořadatelé očekávají okolo čtyř tisíc návštěvníků, záleží však na počasí. Většina aktivit je zdarma, platí se jen za některé prohlídky a delší jízdu lokomotivou. Celou akci podpořilo šest městských částí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina nezletilých školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná

Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového...

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

Los Emil doputoval na Slovensko. Celebritu letošního léta tam lidé pronásledovali

Los evropský, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice, doputoval na Slovensko. V pondělí byl ve Skalici, uvedlo toto město, které leží u hranic s Českem.

Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických...

14. srpna 2025  12:37

Houbaři si pochvalují pestrou sezonu. Ale do lesa si pospěšte, radí mykolog

Navzdory přetrvávajícím vedrům, v nichž je hub méně než v deštivém obdobím, pokračuje houbařům sezona, stále skýtající bohaté úlovky a plné košíky. Nejinak je tomu i na jižní Moravě. Lidi do lesů...

14. srpna 2025  10:17

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Vypadala na osmnáct, hájila se prodavačka. Někde chtějí cigarety i dvanáctiletí

Částečně úspěšná byla nezletilá figurantka při testovacím nákupu vybraných brněnských obchodů, kde prodávají alkohol a tabák. Portál iDNES.cz obešel trafiky s šestnáctiletou dívkou, aby vyzkoušel,...

14. srpna 2025

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Hubnout pomocí „zázračného“ Ozempicu? Proč ne, ani chirurgie není přirozená, říká lékař

Premium

Rakovinu jícnu a slinivky, zácpu, poruchy polykání, obezitu a mnoho dalšího řeší lékaři zabývající se zažívacím traktem. „Obor je velmi pestrý, zahrnuje velké množství orgánů i nemocí. Občas si s...

13. srpna 2025

Záhada ztraceného obrazu za 10 milionů vyřešena. Majitele se snažili podvést

Tři roky byl nezvěstný cenný obraz slavného rakouského malíře Oskara Kokoschky patřící slovenskému majiteli. Ten předal dílo svým dvěma českým známým, aby jej za něj prodali, oni však obraz...

13. srpna 2025  15:10

Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje v břeclavské části Poštorná. Ač stavební firma na spodní straně mostu instalovala ochranné sítě, několik párů vlaštovek...

13. srpna 2025  14:22

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:03

Muž zbitý výrostky v lese lákal dívku k sexuálním hrátkám, tvrdí její matka

Čtyřicátník, kterého brutálně zbila skupina výrostků v lese na Blanensku, přišel na místo útoku kvůli schůzce s třináctiletou dívkou. Potvrdila to její matka, podle níž muž vyzýval její dceru k...

13. srpna 2025  11:29

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

13. srpna 2025,  aktualizováno  10:14

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském náměstí v Brně. Podle nich se rozměrem naprosto vymyká a narušuje veřejný prostor historického...

12. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  13.8 7:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.