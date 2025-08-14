Své vlastní akce se dočkala populární perlivá vína, oblíbená hlavně v letních měsících. Na Dni bublinek zájemci mohou v pátek na Moravském náměstí u Jošta v centru Brna české „perlivky“ ochutnat.
Prostranství před kinem Scala zaplní stánky devíti moravských vinařství, v nichž lze už od 10 hodin ochutnávat perlivá vína, která nesou národní značku Bublinky. Zúčastní se třeba vinařství Ludwig, Matula, Říha či Václav Šalša.
Hudební doprovod obstará DJ Folteen a Nelatko. V plánu jsou i moderované vinařské vstupy. Například Mendelova univerzita v Brně společně s vinařstvím Eisgrub představí technologii výroby jemně perlivých vín pomocí plynů, které vznikají jako odpadní látka při kvašení vinných hroznů.
V 17 hodin vystoupí Martin Vogeltanz s barmanskou show ve spolupráci s Českou barmanskou asociací. O hodinu později nastane „hodina b“, při které vypukne bubbleshow s tisíci bublin všech velikostí.
Bublinky jsou národní značka, kterou vytvořil loni Vinařský fond na podporu českých producentů perlivých vín. Vína s tímto označením musí splňovat několik podmínek, jako je třeba výroba z výhradně tuzemských hroznů.
Den Brna připomene (nejen) obranu města
Od Špilberku přes centrum až po Kraví horu. Na ikonických místech lidé od pátku do neděle oslaví Den Brna. Na návštěvníky čekají speciální prohlídky, ať už divadelně laděné v kostele svatého Jakuba, nebo přímo zaměřené na historii církevních památek na Petrově. Nebudou chybět ani mše.
Tradiční a populární akce odkazuje na rok 1645, kdy se Brno úspěšně ubránilo švédským vojskům za třicetileté války. Návštěvníci tak dostanou možnost přenést se do 17. století. Hrad Špilberk nabídne koncerty, divadlo a šermířské vystoupení. Nebude chybět ani velkolepá ohňová show.
„Na západní terase bude pro návštěvníky přichystaný historický jarmark, připravili jsme také vojenské ležení přibližující život v armádě,“ pozval zájemce ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS). Vojenské ležení má o víkendu čítat asi 50 účastníků, kteří však nebudou zpodobňovat žádnou konkrétní armádu.
Kraví hora zase představí ukázku sokolnictví, jezdectví, módní přehlídku a autentické rekonstrukce bitev.
Podél Svitavy na lodích i za divadlem
Za vodou a zábavou láká jedenáctý ročník brněnského festivalu Překročme řeku. Na sedmnácti stanovištích v sobotu nabídne sportovní, hudební a výtvarné aktivity podél řeky Svitavy. Hlavním lákadlem je jízda lodičkami a parním vlakem. V centru akce, na Černovickém nábřeží, vystoupí kapely Circus Problem, pro děti skupina Polaris divadla Polárka nebo Gustavo Rojo.
Návštěvníci se mohou těšit i na hasičský sbor, který předvede svou práci a zájemce povozí po řece. „Zveme také na prohlídky běžně nepřístupných objektů, jako jsou bývalá jatka, pivovar, sladovna nebo letos nově i Cacovický mlýn,“ zmiňuje ředitel festivalu Ladislav Kotík. Chybět nebude občerstvení ani další doprovodný program v podobě besed a charitativních akcí.
Letos pořadatelé spolupracují se spolkem Mezi4stěny pomáhajícím lidem bez domova. „Připravili jsme představení, busking a jiné aktivity. Kromě upozornění na problematiku lidí bez domova chceme pozvat na nadcházející akci se stejným tématem BEZDFest,“ podotýká předseda spolku David Daniel.
Festival vyvrcholí divadelním představením přímo v řece. Půjde o hru Pláž v noci od Eleny Ferrante v provedení souboru Divadlo Feste. Stejně jako loni také letos pořadatelé očekávají okolo čtyř tisíc návštěvníků, záleží však na počasí. Většina aktivit je zdarma, platí se jen za některé prohlídky a delší jízdu lokomotivou. Celou akci podpořilo šest městských částí.