  9:56
Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

Rodinní příslušníci měli obavy o život jednapadesátiletého muže, o němž řekli, že je nemocný. Jak vyplynulo později, šlo o jeho duševní stav. Ostatně byl pod vlivem návykových látek.

Komunikace s ním tak byla složitá, spíše nemožná. Když se zcela odmlčel, policisté se rozhodli rázně jednat a vykopli zadní dveře rodinného domu. Ty byly stejně jako další vstupy do objektu nejen pečlivě zamčené, ale také zabarikádované harampádím. „Muž některé desky jako zábrany k dveřím dokonce přivrtal,“ doplnil policejní mluvčí Petr Vala.

Až po překonání překážek policisté na chodbě našli bezvládně ležícího muže, který začal kolabovat. Okamžitě ho proto vynesli na dvůr a do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc.

Jestli dotyčný, který byl ve špatném duševním stavu, spolykal větší množství léků, aplikoval si drogy nebo vypil velkou dávku alkoholu, mluvčí záchranářů Michaela Bothová neupřesnila.

„Za pomoci policie se podařilo muže zpacifikovat,“ doplnila s tím, že po ošetření jej převezli do hodonínské nemocnice. Nikoho ze zasahujících záchranářů ošetřovaný nezranil.

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

