Když člověk na místo dorazí, přivítá ho pohled, který by v bezprostřední blízkosti jednoho z nejrušnějších brněnských sportovních areálů čekal jen málokdo. Mezi zaparkovanými vozy se povalují odpadky, kusy starého nábytku a další věci, které už dávno měly skončit ve sběrném dvoře. Některé kouty parkoviště připomínají spíše černou skládku než prostor sloužící k parkování.
O problematice prostoru městská část Královo Pole ví, ale do správy ho od města dostala podle starostky Andrey Pazderové teprve nedávno. „O tom, že to tam nevypadá kdovíjak ideálně víme. Proto nyní parkoviště mapujeme a řešíme výběr úklidové firmy, která by prostor vyčistila,“ vysvětluje. Kdy k tomu dojde ale podle jejích slov jasné není, jelikož nové zastupitelstvo funguje teprve krátce.
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Bezdomovci z nádraží v Brně mizí, rozvalují se ale jinde. Město chystá další opatření
Pozornost přitahují především staré dodávky, karavany a vraky automobilů. Některé z nich mají evidentně lepší časy dávno za sebou. Místo toho mají vytlučená nebo zakrytá okna, vyfouknuté pneumatiky či vylomené dveře.
Místo transportu tak slouží k bydlení, čemuž napovídá i okolí vozů. Nahromaděné osobní věci, provizorní vybavení, i všemožné harampádí. Samotný dojem zanedbaného prostoru podtrhuje také stav příjezdové silnice. Rozbitý povrch plný výmolů doplňují odpadky a kusy odloženého nábytku, které místy zasahují až do vozovky.
„Na místo chodí strážníci pravidelně, zrovna sem i několikrát denně. Právě přítomnost vraků a nepojízdných vozidel v této lokalitě nahlašují velmi často,“ podotýká tiskový mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.
Parkoviště tak neslouží pouze motoristům, ale také jako improvizované útočiště lidem, kteří nemají kde bydlet. Největší kontrast přitom vytváří samotná poloha místa. Jen kousek odtud se nachází rušné ulice Králova Pole, obchody i sportoviště. „Právě třeba kvůli sportovcům se strážníci pohybují v okolí i ve večerních a nočních hodinách pro dodání pocitu bezpečnosti. Ale žádné konflikty či potyčky se tam neodehrávají,“ uklidňuje Ghanem.