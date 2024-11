V ekologii jsme jako špatní žáci s divnými omluvenkami, míní vědkyně

„To, co naši politici vykládají o Green Dealu a spalovacích motorech, je strašně škodlivé. Pouští na veřejnost obrovsky nekompetentní výroky,“ upozorňuje devětašedesátiletá brněnská ekoložka.

Nedávno jste od prezidenta Petra Pavla převzala medaili Za zásluhy v oblasti vědy. Co to pro vás znamenalo?

Je to něco na úrovni zázraku a mám především radost, že se dostalo uznání právě neziskovému sektoru. Samozřejmě už byly oceněny zásluhy občanského sektoru sociálního nebo zdravotního, což je také ohromně významné, ale že se tentokrát dostalo i na životní prostředí, je úplně průlomové. Jsem si vědoma, že nejsme vždycky přijímáni úplně pozitivně, případně jsme odkazováni na uklízení v lese.

Překvapila vás medaile?

Cítím se trochu nepatřičně, že jsem se stala nositelkou tohoto ocenění právě já, ale mám z toho radost. Věřím, že i mé kolegy a kolegyně to povzbudilo, a cítíme, že jsme vnímáni a že naše práce je oceňovaná a důležitá.

Jaký byl prvotní impulz k tomu, abyste v roce 1991 založila první ekologickou poradnu v Česku?

V roce 1989 jsem byla na mateřské dovolené, kam jsem odešla z katedry fyziky pevných látek, a po revoluci se každý rozhlížel, co chce doba. Spolužáky a přáteli jsem byla pozvána do ekologického prostředí, mimo jiné proto, že jsem uměla německy. Nejprve jsem se dozvěděla o ekologickém poradenství v Rakousku. Preventivní ochrana životního prostředí je něco, co je velice důležité, a o čem se u nás úplně jednoduše nemluvilo. Řešili jsme severní Čechy a kyselé deště nebo všelijaké znečištění, ale role jednotlivce zůstávala u výzev ke zhasínání světla.