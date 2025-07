Jak dlouho vám trvalo ovládnout barevný realismus?

Tetuji už devět let a pořád se učím. Upřímně věřím, že dobrým tatérem může být jen ten, kdo je ochotný se neustále vzdělávat, analyzovat svou práci a hledat, co může udělat lépe. Jakmile si někdo myslí, že už všechno umí, většinou to není pravda.

U barevného realismu je klíčové umět pracovat s barvami tak, aby se nepřebíjely a správně na sebe navazovaly. A samozřejmě je důležitá perfektní kompozice na těle, protože kůže není papír. Každý tvar těla má svůj směr, objem, pohyb a logiku.