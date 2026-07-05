Přes den učili golf, v noci pekli koláče. Teď slaví úspěch s pekárnami William Thomas

„Ze sportu v sobě máme disciplínu, která byla potřeba, abychom to zvládli. Nevzdáváme, co máme rozdělané,“ shrnuje jeden ze zakladatelů a spolumajitelů pekárny William Thomas Artisan Bakery Ráček.
Kromě šesti pekáren v domácím Brně mají i jednu v Praze, jejich pečivo je dostupné také na online supermarketu Rohlik.cz. V každé pekárně, kterou vybudují, mají speciálně chlazenou místnost, kde vyrábějí například croissanty a proslulí jsou i pomalým kynutím těsta v chladu.
Na úvod lehce osobní otázka. Co snídáte?
Kadlec: Každý den trochu něco jiného, třeba jogurt s naší granolou, vajíčka s naším chlebem…
Ráček: Já to mám jednoduché, jelikož ráno nestíhám, takže většinou jogurt s proteinem, naší granolou a ovocem. Ale občas přes víkend posílám děti nakoupit do naší pekárny čerstvý chleba, bagetu, croissanty nebo kroláč (pečivo kombinující croissant s tradičním moravským koláčem, vynález William Thomas Artisan Bakery – pozn. red.).
Zkusili jsme dát na okýnko nápis, že v pátek otevřeme na pár hodin výdejnu pečiva, napekli jsme 30 chlebů a modlili se, aby někdo přišel. Za hodinu byly chleby vyprodané.