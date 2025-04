Zveřejnili uniklá data expremiérů a dalších lidí, žalobce navrhl tvůrci webu podmínku

Muž se podle obhájce cítí nevinen, navrhl zproštění obžaloby. Mižák stál za webem podle žalobce Jaroslava Paula od jeho počátku, trvale ale pobývá v zahraničí. Má slovenské občanství.

Poškozeným lidem hackeři napadli počítačové účty. Fotografie jejich osobní korespondence z e-mailů či kopie dokladů, osobních dat, telefonních čísel se následně objevily na webu White Media.

Mezi poškozenými jsou bývalí politici, arabisté, zaměstnanci Amnesty International či další lidé, kteří veřejně vystupovali proti rasismu a xenofobii. Kromě bývalých předsedů vlády jsou to například kněz a filozof Tomáš Halík, zpěvák a skladatel Michael Kocáb či Kateřina Bursíková Jacques. Jde o 40 až 50 lidí.

Podle žalobce z dokazování nevyplynuly žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s podanou obžalobou. „Nepodařilo se zjistit osobu hackerů, ale dokumenty byly zveřejňovány na webu White Media, který zřídil a platil obžalovaný,“ uvedl státní zástupce.

V obžalobě navrhl muži trest vězení 15 měsíců podmíněně odložených na 30 měsíců. V konečném návrhu ale navrhl trest o něco zkrátit s tím, že soud muži uloží i peněžitý trest 120 tisíc korun.

Podle obhájce Filipa Červenky je ale otázkou, zda by se věcí měl vůbec zabývat český soud, protože web byl registrovaný v USA. Řekl, že celá obžaloba stojí na vodě, protože orgánům činným v trestním řízení se nepodařilo zjistit skutečného pachatele. „Mižák byl jediný, koho se jim podařilo ztotožnit, a tak stojí před soudem,“ uvedl obhájce.

Podle něj Mižák jen nabízel na webu prostor, nekontroloval jeho obsah, což bylo podle něj v režii těch, kteří web využívali. Obžalovaný tak podle obhájce neměl ponětí o nelegálnosti obsahu webu.

Do počítačového účtu tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky se hackeři dostali na konci roku 2015. Web White Media následně tvrdil, že z něj získali utajované informace. Ministerstvo vnitra to odmítlo, web ale zveřejnil část Sobotkovy korespondence. Týkala se například uprchlické krize, předvolebních průzkumů, vedení Českého rozhlasu nebo financování sportu. Sobotka byl premiérem v letech 2014 až 2017.

Několik poškozených se připojilo k řízení, žádají odškodné za nemajetkovou újmu. Jde o desítky tisíc až statisíce korun. Například Sobotka se Špidlou požadují každý 100 tisíc korun. Web zveřejnil stovky až nižší tisíce dokumentů či dat, a to z let 2012 až 2016. Stránky fungovaly do roku 2019, poté byly zablokovány.

Na webu se kromě textů objevovala také videa napadající například Romy či imigranty především afrického původu a muslimy. Objevily se tam také seznamy osob, které se veřejně vyslovily proti nenávisti k lidem z odlišných kultur.

Městský soud v Brně vyhlásí rozsudek 13. května.