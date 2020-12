Firmu na tvorbu webů prodal za miliardu. Svět IT dobývají z Brna i další

„S námi si vlastní web zvládne udělat i vaše babička, a to úplně zadarmo,“ prezentuje se brněnský Webnode. Nyní tento startup jeho dosavadní vlastníci, zakladatel Vít Vrba a fond Reflex Capital, prodali belgické společnosti team.blue.

Detaily transakce obě strany tají, podle specializovaného magazínu Forbes se však kupní částka pohybuje v jednotkách miliard korun. Jde tak o jeden z vůbec největších obchodů v historii českého internetu.

„Je pro mě velmi důležité, že team.blue řídí nekorporátní lidé, kteří podporují i nadále startupového ducha Webnode a firemní kulturu orientovanou primárně na lidi,“ komentuje prodej Vrba, který držel 90procentní podíl.

„Poslední dobou mi přijde, že startup musí být synonymem pro bezednou díru na finance, že kdo nepálí peníze, jako by nebyl. Webnode je však krásným příkladem toho, že to jde i jinak,“ konstatuje Ondřej Fryc, řídící partner fondu Reflex Capital.

Podle odborníků je už samotná hodnota obchodu výjimečná a svědčí o mimořádném úspěchu.

„Jenom to dokazuje, že současná ekonomická situace je asymetrická. Některá odvětví jsou ve velké krizi, naopak digitální průmysl a IT sektor ze situace těží a raketově letí nahoru. Přestože se podobné obchody připravují měsíce, jeví se nyní prodej firmy zaměřené na online služby na vrcholu této vymknuté doby jako mistrovský tah,“ oceňuje ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon.

Pro belgickou firmu jde podle něj o strategické doplnění portfolia jejího mezinárodního byznysu. „Webové stránky se staly naprosto základním a fundamentálním nástrojem pro online marketing, obchod a komunikaci. Služby spojené s jejich tvorbou a správou budou i v budoucnu dynamicky růst,“ vysvětluje Absolon.

Do výše prodejní ceny přitom vstupuje řada faktorů. „Ale jen skutečnost, že je Webnode od začátku svého působení v černých číslech, o ledasčem vypovídá,“ podotýká Jana Kohoutová z CzechInvestu. I to je důvod, proč byl Webnode v hledáčku investorů a potenciálních kupců velmi často.

Vlastní web za pár minut

V čem je vlastně brněnská společnost tak výjimečná? Díky ní si uživatel sám vyrobí blog, internetové stránky své firmy nebo e-shop za pár minut. Všechno má připravené v šabloně, kterou si jen přizpůsobí podle svých potřeb. Této služby už využilo přes 40 milionů lidí po celém světě.

Podle ředitele brněnské společnosti PUXdesign zaměřující se na tvorbu webů Tomáše Hložánka je tento způsob lákavý zejména pro menší podnikatele nebo freelancery (specialisty na volné noze). Profesionálním agenturám nekonkuruje. „My pomáháme i s přípravou obsahu a marketingových strategií. Lidé také mohou mít problém s tím, jak sestavit strukturu webu a jeho obsah a jak to celé správně zacílit,“ vysvětluje rozdíl v nabízené službě.

Vrba, který je absolventem VUT, založil startup sám v roce 2006. Jeho vývoj a provoz se dosud odehrával v ulici Hlinky. V posledních letech zakladatel přenechal řízení firmy jiným, ale nezahálí. Založil investiční fond Novira Investment a věnuje se podpoře dalších brněnských online startupů Reservio, Survio, Smartlook, Smartsupp a Eventee.

Úspěch Webnode potěšil i kolegy z oboru. „Přeju jim to. Je super, že se i v Česku daří budovat firmy, co je pak možné prodat za takové peníze,“ podotýká Hložánek s tím, že by bylo dobré, kdyby se získaný kapitál dokázal využít opět v Česku.



„Abychom se jen nezbavovali majetku ve prospěch zahraničních vlastníků, kdy z toho sice máme fantastickou zajímavost, ale veškeré budoucí zisky mají jiní,“ doplňuje.

Zmíněná transakce není první a zřejmě ani zdaleka poslední tohoto typu v Brně. Nedávno se podařily významné prodeje i dalším firmám ze zdejší líhně. V listopadu americký podnik Kemp Technologies koupil za rovněž nespecifikovanou částku společnost Flowmon Networks, která detekuje anomálie v počítačových sítích a dokáže odhalovat případné problémy. A už v létě odkoupil americký Intel firmu Netcope Technologies zabývající se počítačovými čipy a síťovými akcelerátory.

Rozhodujte z Brna, radí experti

Netcope se v minulosti oddělil právě z Flowmonu, přičemž obě společnosti, stejně jako Webnode, prošly Jihomoravským inovačním centrem (JIC). Webnode zde navíc byl vůbec první „inkubovanou“ firmou. „Přicházeli i s jiným produktem, ale během dvou tří let pracovali na systému, který známe teď,“ vzpomíná mluvčí JIC Martin Gillár.

Na fakt, že jsou „jejich“ firmy lákadlem pro zahraniční investory, jsou v centru pyšní. Zároveň je však nabádají, aby svá centra ponechávali v Brně. „Velmi často se stane, že startup během pár let vyskočí, majitel ho prodá do ciziny, a tím pádem z toho region v dlouhodobé perspektivě až tak moc nemá. I když firmy dál zůstávají lokalizované v Brně, ne vždy rozhodnutí zůstávají v brněnských rukách, což je dvojsečné,“ upozorňuje Gillár.

Také Absolon by uvítal, kdyby globálně úspěšné IT firmy z regionu zůstávaly většinově v českých rukou. „Aby rostly a dokonce kupovaly významné zahraniční společnosti, jako je tomu u geniálních brněnských firem Y Soft nebo Tescan,“ vypichuje.

Velmi silné podhoubí mají v Brně například společnosti z oblasti datové a kybernetické bezpečnosti. „Jakékoliv softwarové řešení, které nabízí určitou vidinu do budoucnosti, je atraktivní z pohledu nejen nabírajících firem v oboru, ale i investorů,“ poukazuje Petr Pelc jakožto hlavní ekonom Cyrrus.

Dá se tak čekat, že v regionu budou přibývat další lidé, kteří na zdařilých obchodech vydělají miliardy. Jako investor a krajský zastupitel Jiří Hlavenka (za Piráty), který 600 tisíc korun vložených do vyhledávače letenek Kiwi.com rozmnožil podle Forbesu na 1,5 miliardy.