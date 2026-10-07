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Města umožňují využít toaletu v podnicích zdarma. V Brně služba výrazně pokulhává

Karolína Kučerová
  5:11

Projekt Free WC spustili v Brně před osmi lety. Dnes služba výrazně pokulhává, bezplatné využití toalety umožňuje jediný podnik. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Výlet v cizím městě a nutkavá potřeba jít na záchod. Jen málokdo takovou prekérní situaci nezažil. Najít veřejné toalety je však někdy oříšek, a tak často nezbývá nic jiného než se uchýlit k návštěvě restaurace či kavárny. S takovým problémem se setkávají i lidé v Břeclavi, protože veřejných WC je tu poskrovnu. Vedení města se proto rozhodlo spustit od začátku října projekt s názvem WC Gratis.

V něm bude město spolupracovat s místními podnikateli. Ti ve svých podnicích, zejména kavárnách, restauracích či bistrech, umožní, aby tam lidé, ať už místní, či turisti, mohli v případě potřeby bezplatně využít jejich toaletu. Na oplátku provozovny získají od města dva tisíce korun měsíčně.

První vlaštovkou je Kavárna & Bistro Karma sídlící v ulici 17. listopadu. „Na spolupráci jsme kývli, protože nám to přijde velmi přirozené. Dokonce již před naší dohodou mohli kolemjdoucí využívat naše toalety. Jsme opravdu velká kavárna s kapacitou až 88 míst a pár zákazníků navíc, kteří si chtějí dojít jen na záchod, se u nás ztratí,“ vysvětluje majitelka kavárny Silvie Turečková.

Peníze, které město bude přispívat, pokryjí náklady spojené s užíváním toalet, jako jsou energie, hygienické potřeby nebo úklid. Než se služba osvědčí, zůstane Karma na nějakou chvíli jediným zapojeným podnikem. Do budoucna jich chce ale město přidat více. Zájemců už má několik, mezi nimi třeba i kadeřnictví. „Věříme, že to lidé ocení. Pro nás je to navíc ekonomicky výhodnější variantou než zajišťování provozu veřejných toalet ve vlastní režii,“ poukazuje místostarosta Petr Vlasák (Mladí a neklidní).

Ostatně to se ukázalo u veřejného WC u řeky Dyje, které už léta zeje prázdnotou. „Náklady na provoz byly extrémně vysoké v jakémkoliv systému fungování. Při přítomnosti personálu více než desetinásobně převyšovaly výnos z provozu a samoobslužný provoz zase generuje problémy, jako je vandalismus, případně nocování bezdomovců, což opět nese náklady na mimořádné úklidy a výměnu poškozeného nebo zcizeného vybavení. Lidé mají navíc obavy za takové situace toalety používat,“ vysvětluje mluvčí města Ivana Solaříková proč jsou nyní toalety zavřené.

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V případě potřeby si lidé mohli doposud odskočit jen na jedno oficiální WC, případně na nádraží, do turistického centra, obchodního centra BřecLove a ve všední dny i na městský úřad.

Právě fakt, že veřejné záchody bývají často terčem problémových jedinců, v některých lidech vyvolalo otázku, zda projekt nebude tyto lidi hnát i do zapojených podniků. Turečková ale negativní vyhlídky nemá. „Opravdu to nikomu nenaruší zážitek z kávy a zákusku, cesta na toalety napříč kavárnou je volná, nikdo se neproplétá mezi stoly. Běžný zákazník si absolutně nemůže všimnout hosta, který tam projde. Navíc se o toalety staráme i během dne, máme každý den uklízečky, takže není třeba obav z nepořádku,“ říká Turečková.

Brněnské hospody se do projektu nehrnou

Takový názor podporuje i Vlasák. „Službou jsme se inspirovali ve Znojmě a dle jejich zkušeností se tento krok na kvalitě služeb nebo prostředí kaváren nijak negativně neodrazil. Žádné davy lidí proudících jen na WC prý taky čekat nemáme. Prostě jen ti, kteří půjdou kolem a zrovna si budou potřebovat odskočit, nebudou mít ostych, když si tam třeba neplánovali jít pro kafe. Říká se, že prostředí místa formuje chování a kulturu lidí, takže v Karmě bych se nějakých nepříjemných situací nebál,“ domnívá se místostarosta.

I ve Znojmě, kde službu zavedli loni na jaře, stála za nápadem snaha o rychlé vyřešení nedostatečné kapacity veřejných toalet, a to zejména v městské památkové zóně. Odskočit si teď lidé mohou do osmi podniků, mezi nimiž je třeba Galerie a Prostor, Café Corso, restaurace U Zlaté Konve, TeraZa u Rotundy nebo i římskokatolická farnost u kostela svatého Mikuláše.

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„Ačkoliv plánujeme dlouhodobá řešení, jako je vybudování nových veřejných toalet například v budově bývalých lázní či na Komenského náměstí, jde o časově i finančně náročné projekty. WC Gratis naopak nabízí okamžitou pomoc,“ vysvětluje tamní místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Ne všude má však tato iniciativa úspěch. Podobný projekt s názvem Free WC zavedli v roce 2018 také v Brně, konkrétně v městské části Brno-střed, která podnikům za tuto službu nabízí 10 tisíc korun ročně. Zájem podnikatelů je však poměrně malý, v současné chvíli je zapojena jen hospoda U Průmyslovky.

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„Když se někdo přijde zeptat na toaletu, tak ho zadarmo pustíme, ale nějak oficiálně bychom to zavádět nechtěli. Jsme v centru města, pohybuje se tu hodně bezdomovců a máme zkušenosti s tím, že pokud se k nám nějak dostali, tak ty záchody po nich vypadaly šíleně. Byli třeba schopní se tam sprchovat. Takže tomu nechceme jít naproti,“ vysvětlují v restauraci U Tomana na náměstí Svobody důvod, proč se do projektu nikdy nezapojili.

Další okresní města nic podobného v blízké době zavádět nebudou, někde to však považují za dobrý nápad. „Sice postupně rozšiřujeme síť veřejných toalet, protože jejich dostupnost vnímáme jako důležitou součást veřejného prostoru a služeb pro obyvatele i návštěvníky, ale inspirace ze Znojma a Břeclavi je zajímavá. Spolupráce s místními gastroprovozy může být další možností, jak kapacitu navýšit, a proto určitě stojí za to se tímto řešením zabývat,“ uznává mluvčí Hodonína Adéla Kuchaříková.

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