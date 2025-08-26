Rabín Feder vládl lidskostí a laskavostí. Z rodiny přežil holokaust jako jediný

Richard Feder | foto: archiv

Jana Soukupová
  16:00
Brno si připomíná život výjimečného rabína, od jehož narození v úterý uplynulo 150 let. Ten o sobě nikdy nemluvil jako o výjimečném, a přesto jím byl. Tak zní jedno z příznačných hodnocení Richarda Federa, brněnského poválečného židovského, ale též zemského rabína.

Feder zažil nejstrašnější hrůzy 20. století, za holokaustu přišel o celou rodinu včetně ženy, tří dětí a vnoučat. Nesmírně laskavý, lidský a vzdělaný muž ani tehdy neztrpkl a až do 18. listopadu 1970, kdy v Brně jako 95letý zemřel, toho nejen pro své souvěrce vykonal opravdu mnoho.

„Když jsem jej poprvé viděl v synagoze, bál jsem se ho. Připadal mi jako velká, důležitá autorita. Ale pak, když jsem ho slyšel mluvit, úplně mě odzbrojil. Mluvil jednoduše, srozumitelně – a moudře. Dokázal mluvit jazykem každého. A přitom neztrácel hloubku. Byl skromný, měl vlídné oči a velikost i vnitřní noblesu. Nepamatuju si, že by někdy někoho hodnotil,“ vzpomíná herec a spisovatel Arnošt Goldflam.

Richard Feder je jediný, koho jsem poznal a o němž bych mohl s čistým svědomím prohlásit, že to byl člověk svatý.

Ota Ornestrežisér a herec

