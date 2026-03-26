„Je to zvláštní okamžik, u kterého jsem ještě nikdy nebyl a nejspíš už ani nebudu,“ popisuje událost generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka.
Proces, který se řídí přísnými pravidly, započal v kostele svaté Kateřiny ranní mší, při které všichni aktéři, tedy zástupci církve, soudní lékař a archeologové, složili předepsanou přísahu a slib mlčenlivosti. Následně se odebrali na hřbitov, kde před polednem ostatky vyzvedli.
|
Posledním krokem je jejich ohledání v kostele a potvrzení, zda se skutečně jedná o Drbolovy ostatky. U toho bude přítomný také odborník na relikvie z Vatikánu.
Oběti babických procesů
Drbola, popravený v době komunistické totality, byl totiž zpopelněn a jeho ostatky měly zmizet beze stopy.
„Pracovníci pohřební služby však urnu tajně uchovali. V době pražského jara ji předali příbuzným, kteří pak urnu v 80. letech uložili do rodinného hrobu,“ popsal biskupský delegát Karel Orlita.
Společně s Drbolou bude blahořečený také kněz Jan Bula. Oba muži, kteří působili v Babicích na Třebíčsku, se totiž začátkem 50. let stali obětmi vykonstruovaných, takzvaných babických procesů, které vládě minulého režimu sloužily jako záminka k represím proti katolické církvi. Po odsouzení byli oběšeni v Jihlavě.
Ostatky Buly k nenalezení
Přestože je Drbola rodák pravě ze Staroviček, jeho ostatky budou blíže místu, kde v dospělosti působil. Církev je po slavnosti blahořečení umístí v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Menší relikviáře budou i jinde.
|
Podobu toho jaroměřického navrhl sochař Otmar Oliva. Je symbolicky určený pro oba muže, reálně v něm však budou jen Drbolovy ostatky. Přesné místo Bulova posledního odpočinku totiž zůstává neznámé.
Jeho ostatky tak budou nahrazeny fragmenty primičního ornátu, tedy slavnostního roucha, které měl při své první mši svaté.