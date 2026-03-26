Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Autor: ,
  13:54
Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze hřbitova ve Starovičkách na Břeclavsku a jejich následné ohledání. Jedná se o akt nezbytný k tomu, aby mohlo dojít k Drbolově blahořečení, které se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na Břeclavsku. Duchovní byl jedním z nezákonně odsouzených v tzv. babických procesech v roce 1951. Církev připravuje slavnost jeho blahořečení. Vpravo na snímku je Karel Orlita, administrátor kauzy služebníků Božích Jana Buly a Václava Drboly. Vlevo soudce Diecézního církevního soudu v Brně Jan Nekuda. (26. března 2026) | foto: ČTK

„Je to zvláštní okamžik, u kterého jsem ještě nikdy nebyl a nejspíš už ani nebudu,“ popisuje událost generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka.

Proces, který se řídí přísnými pravidly, započal v kostele svaté Kateřiny ranní mší, při které všichni aktéři, tedy zástupci církve, soudní lékař a archeologové, složili předepsanou přísahu a slib mlčenlivosti. Následně se odebrali na hřbitov, kde před polednem ostatky vyzvedli.

Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Posledním krokem je jejich ohledání v kostele a potvrzení, zda se skutečně jedná o Drbolovy ostatky. U toho bude přítomný také odborník na relikvie z Vatikánu.

Oběti babických procesů

Drbola, popravený v době komunistické totality, byl totiž zpopelněn a jeho ostatky měly zmizet beze stopy.

„Pracovníci pohřební služby však urnu tajně uchovali. V době pražského jara ji předali příbuzným, kteří pak urnu v 80. letech uložili do rodinného hrobu,“ popsal biskupský delegát Karel Orlita.

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na Břeclavsku. Duchovní byl jedním z nezákonně odsouzených v tzv. babických procesech v roce 1951. Církev připravuje slavnost jeho blahořečení. Vpravo na snímku je Karel Orlita, administrátor kauzy služebníků Božích Jana Buly a Václava Drboly. Vlevo soudce Diecézního církevního soudu v Brně Jan Nekuda. (26. března 2026)
Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na Břeclavsku. Duchovní byl jedním z nezákonně odsouzených v tzv. babických procesech v roce 1951. Církev připravuje slavnost jeho blahořečení. (26. března 2026)
Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na Břeclavsku. Duchovní byl jedním z nezákonně odsouzených v tzv. babických procesech v roce 1951. Církev připravuje slavnost jeho blahořečení. Uprostřed na snímku je Karel Orlita, administrátor kauzy služebníků Božích Jana Buly a Václava Drboly. (26. března 2026)
Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly, který byl jedním z nezákonně odsouzených v tzv. babických procesech v roce 1951 a církev připravuje slavnost jeho blahořečení. Zleva generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka, a Karel Orlita, administrátor kauzy služebníků Božích Jana Buly a Václava Drboly. (26. března 2026)
Společně s Drbolou bude blahořečený také kněz Jan Bula. Oba muži, kteří působili v Babicích na Třebíčsku, se totiž začátkem 50. let stali obětmi vykonstruovaných, takzvaných babických procesů, které vládě minulého režimu sloužily jako záminka k represím proti katolické církvi. Po odsouzení byli oběšeni v Jihlavě.

Ostatky Buly k nenalezení

Přestože je Drbola rodák pravě ze Staroviček, jeho ostatky budou blíže místu, kde v dospělosti působil. Církev je po slavnosti blahořečení umístí v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Menší relikviáře budou i jinde.

Papež podepsal blahořečení českých kněží popravených v Babických procesech

Podobu toho jaroměřického navrhl sochař Otmar Oliva. Je symbolicky určený pro oba muže, reálně v něm však budou jen Drbolovy ostatky. Přesné místo Bulova posledního odpočinku totiž zůstává neznámé.

Jeho ostatky tak budou nahrazeny fragmenty primičního ornátu, tedy slavnostního roucha, které měl při své první mši svaté.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.