Čtvrtina středoškolských učitelů je vyhořelých, ukázal brněnský výzkum

15:43 , aktualizováno 15:43

Pocit únavy, fyzické i duševní vyčerpání, nechuť do práce nebo cynismus a hněv vůči žákům. To všechno cítí až čtvrtina učitelů. Ukázaly to výsledky výzkumu, který prováděl Petr Hlaďa z Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.