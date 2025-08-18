Amatérismus a arogance, kritizují experti postup Blanska ve výtvarné soutěži

Marek Osouch
  9:02
Fiaskem nejspíš skončí plán na vytvoření uměleckého díla uprostřed kruhového objezdu ve dvacetitisícovém Blansku. Pomoci najít ten nejlepší návrh měla vůbec první výtvarná soutěž vyhlášená městem, jenže ta míří do ztracena a někteří z nominovaných expertů nešetří kritikou na postup radnice primárně pod vedením ODS a ANO.

Radnice ve městě Blansko | foto: Město Blansko

„Část komise tvořená politickou reprezentací se vůbec neobtěžovala diskutovat a vznášet racionální argumenty. Je zjevné, že političtí zástupci Blanska jsou vláčeni osobními preferencemi, což je znakem hrubé nekompetentnosti, projevující se pohrdáním odborníky, elitářstvím, arogancí a opojením mocí,“ nešetří kritikou ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval a kurátorka Galerie TIC v Brně Ivana Hrončeková.

V dopise, který mířil všem blanenským zastupitelům a iDNES.cz ho má k dispozici, se píše, že od počátku byla komunikace zmatečná.

Kruhový objezd ozvláštní obří kapr z nerezu, kovář měl živý model ve vaně

Zachovala rovněž vytočilo, že experti museli vypracovat hodnocení a doporučení v šibeniční lhůtě. Návrhy dostali ve středu 4. června, výsledek chtěl blanenský úřad už v pondělí 9. června. Osobní setkání a sladění termínů všech porotců tak bylo takřka nereálné.

„Hodnocení e-mailovou formou je velmi nestandardní, ale předpokládali jsme, že se takto vyjádří všichni nominovaní porotci. Nestalo se,“ poznamenal Zachoval s tím, že své vyjádření zaslali jen odborníci.

Hodnocení od politiků, starosty Jiřího Crhy (ODS), místostarostky Lenky Dražilové (ANO) a místostarosty Ivo Stejskala (Volba pro Blansko), kteří byli rovněž součástí poroty, se k nim už nedostalo. To považuje za chybu.

Soutěž směřuje ke zrušení

Důvod brzkého termínu na verdikt poroty byl ten, že radní hned 10. června chtěli na své pravidelné schůzi rozhodnout o konečném výběru. Jenže to se nestalo. Ve zveřejněných usneseních o výsledku není ani slovo. „Asi tam byly ještě nejasnosti, byly jen dva návrhy, takže jsme si ještě vzali čas,“ vysvětlil místostarosta Stejskal iDNES.cz.

Podle něj radní rozhodnou tento týden. „Oni jako odborná komise něco navrhli a doporučili. Konečné stanovisko je ale vždy na investorovi, tedy městu, jak a kdy se rozhodne, jestli do toho půjde,“ doplnil k výtkám, že experti neznají další postup, natož výsledek. K dopisu jen krátce sdělil, že jde o názor jeho autorů, ale že se mu nelíbí, jakým způsobem jej prezentovali.

Nejhezčí v Kuřimi je kanál? Ze soutěže fotek je zlá krev a hádka o cenu

„Já sám jsem s tím ve svém volném čase strávil osm hodin práce,“ reagoval Zachoval pro iDNES.cz s tím, že je soutěž naprosto amatérsky provedená. Dodnes žádnou odpověď na svůj dopis z konce července nedostal.

Podle další členky komise Pavlíny Komínkové, která je zároveň šéfkou Muzea Blanenska a zastupitelkou za ODS, radní nejspíš celou soutěž zruší. „K tomu to směřuje,“ nastínila Komínková. Jako iniciátorku celého procesu ji mrzí, že se výtvarné dílo nestihne vytvořit k letošním oslavám 120 let od povýšení Blanska na město, jak radnice původně chtěla.

Možnou variantou pak podle ní je, že radní, kterým se pravděpodobně nezamlouval ani jeden z návrhů, sami zadají, jak má dílo vypadat a co by mělo představovat. „A pak už to bude jen o řemeslné práci,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina nezletilých školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí...

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

Amatérismus a arogance, kritizují experti postup Blanska ve výtvarné soutěži

Fiaskem nejspíš skončí plán na vytvoření uměleckého díla uprostřed kruhového objezdu ve dvacetitisícovém Blansku. Pomoci najít ten nejlepší návrh měla vůbec první výtvarná soutěž vyhlášená městem,...

18. srpna 2025  9:02

Ze severu do Brna raději vlakem. Motoristy na hlavních tazích brzdí kyvadlový provoz

Kdo se teď vydá po hlavním tahu od Svitav na Brno, narazí u obce Závist na Blanensku na mobilní semafory. Někoho možná napadne omezení objet přes nedalekou Černou Horu, jenže ho opět zastaví světla...

18. srpna 2025  5:18

Ingredience pro Pavla dávala ochranka do zkumavek, líčí šéf gurmánské restaurace

Premium

Na stole je vše do detailu připravené ještě předtím, než číšník zavede návštěvníka k volnému místu. Není to totiž obyčejná hospůdka, kam by někdo zašel posedět na pivo. To by ho ostatně nevyšlo...

17. srpna 2025

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

16. srpna 2025  14:49

Lidé si neuvědomují, že výroba snubního prstenu vyžaduje čas, líčí šperkařka

K umění tíhla už odmala. Veronika Watzková milovala řemeslo, kresbu a modelování. Nakonec svému kreativnímu duchu dala volnou ruku a dnes se věnuje sochařství, šperkařství a scénografii v Brně i...

16. srpna 2025  13:15

Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Ve čtvrtek večer Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela hlavního aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Před policisty se dárce virtuální měny schovával na střeše. Jeho...

15. srpna 2025  10:25,  aktualizováno  19:01

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

Emilova noční vycházka v Hodoníně. Los okusoval stromky a zastavil dopravu

Další zastávkou bedlivě sledované pouti toulavého losa Emila, který se pohybuje napříč Českem, se stal v noci na dnešek Hodonín. Zvíře prošlo ulicemi a pochutnalo si na stromcích. Doprovod mu dělali...

15. srpna 2025  15:29

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Více než dvouměsíční bezvládí v krajské firmě Jihomoravská zdravotní definitivně končí. Místo Martina Pavlíka, kterého radní nečekaně odvolali na konci května, nastoupí v pondělí nový šéf Jan Kašpar....

15. srpna 2025  15:28

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

15. srpna 2025  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejvyšší budova Česka otevřela střešní terasu. Podívejte se, kam až dohlédnete

Nejvyšší budova v Česku, brněnský AZ Tower, se od přelomu července a srpna pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřela i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu. Nad 30....

15. srpna 2025  12:09

Za rakovinu mohou i mikroplasty, téměř půlce nádorů lze předcházet, říká onkolog

S rakovinou bojuje stále více i mladých Čechů. Podle onkologa Michala Eida z Fakultní nemocnice Brno to souvisí nejen s genetickými předpoklady a stylem života, ale i s rozšířením mikroplastů a...

15. srpna 2025  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.