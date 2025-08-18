„Část komise tvořená politickou reprezentací se vůbec neobtěžovala diskutovat a vznášet racionální argumenty. Je zjevné, že političtí zástupci Blanska jsou vláčeni osobními preferencemi, což je znakem hrubé nekompetentnosti, projevující se pohrdáním odborníky, elitářstvím, arogancí a opojením mocí,“ nešetří kritikou ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval a kurátorka Galerie TIC v Brně Ivana Hrončeková.
V dopise, který mířil všem blanenským zastupitelům a iDNES.cz ho má k dispozici, se píše, že od počátku byla komunikace zmatečná.
Zachovala rovněž vytočilo, že experti museli vypracovat hodnocení a doporučení v šibeniční lhůtě. Návrhy dostali ve středu 4. června, výsledek chtěl blanenský úřad už v pondělí 9. června. Osobní setkání a sladění termínů všech porotců tak bylo takřka nereálné.
„Hodnocení e-mailovou formou je velmi nestandardní, ale předpokládali jsme, že se takto vyjádří všichni nominovaní porotci. Nestalo se,“ poznamenal Zachoval s tím, že své vyjádření zaslali jen odborníci.
Hodnocení od politiků, starosty Jiřího Crhy (ODS), místostarostky Lenky Dražilové (ANO) a místostarosty Ivo Stejskala (Volba pro Blansko), kteří byli rovněž součástí poroty, se k nim už nedostalo. To považuje za chybu.
Soutěž směřuje ke zrušení
Důvod brzkého termínu na verdikt poroty byl ten, že radní hned 10. června chtěli na své pravidelné schůzi rozhodnout o konečném výběru. Jenže to se nestalo. Ve zveřejněných usneseních o výsledku není ani slovo. „Asi tam byly ještě nejasnosti, byly jen dva návrhy, takže jsme si ještě vzali čas,“ vysvětlil místostarosta Stejskal iDNES.cz.
Podle něj radní rozhodnou tento týden. „Oni jako odborná komise něco navrhli a doporučili. Konečné stanovisko je ale vždy na investorovi, tedy městu, jak a kdy se rozhodne, jestli do toho půjde,“ doplnil k výtkám, že experti neznají další postup, natož výsledek. K dopisu jen krátce sdělil, že jde o názor jeho autorů, ale že se mu nelíbí, jakým způsobem jej prezentovali.
„Já sám jsem s tím ve svém volném čase strávil osm hodin práce,“ reagoval Zachoval pro iDNES.cz s tím, že je soutěž naprosto amatérsky provedená. Dodnes žádnou odpověď na svůj dopis z konce července nedostal.
Podle další členky komise Pavlíny Komínkové, která je zároveň šéfkou Muzea Blanenska a zastupitelkou za ODS, radní nejspíš celou soutěž zruší. „K tomu to směřuje,“ nastínila Komínková. Jako iniciátorku celého procesu ji mrzí, že se výtvarné dílo nestihne vytvořit k letošním oslavám 120 let od povýšení Blanska na město, jak radnice původně chtěla.
Možnou variantou pak podle ní je, že radní, kterým se pravděpodobně nezamlouval ani jeden z návrhů, sami zadají, jak má dílo vypadat a co by mělo představovat. „A pak už to bude jen o řemeslné práci,“ dodala.