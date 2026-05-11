Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pojďte se k nám projet. Obce z odlehlého regionu u hranic trápí stav silnic

Oldřich Haluza
  5:59
Trpělivost a shovívavost už jsou pryč. Stav silnic na Znojemsku se podle starostů tamních obcích v posledních letech výrazně zhoršuje. Na řadě míst je nevyhovující až havarijní, což dokládají výtluky, trhliny, nerovnosti, rozpad krajnic. Nejde už podle nich o komfort, ale o samotnou bezpečnost.
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
12 fotografií

Slova jako ohrožení bezpečnosti, zhoršení plynulosti dopravy, škody na autech, komplikace pro autobusovou dopravu a zhoršení dostupnosti služeb a zaměstnání obsahuje memorandum podepsané čtrnácti starosty z Mikroregionu Hrušovansko a jeho okolí na Znojemsku.

Upozorňují v něm na dlouhodobě neuspokojivý stav krajských silnic druhých a třetích tříd v jejich oblasti a na potřebu jasnějšího plánu oprav a rekonstrukcí. Nedávno jej poslali na krajský úřad Jihomoravskému hejtmanu Janu Grolichovi (KDU-ČSL), odboru dopravy a rovněž krajským silničářům. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici.

„Hlavní myšlenkou memoranda nebylo nechat si po jednotlivých obcích popsat technický stav silnic. Smyslem bylo upozornit na dopravní situaci regionu jako celku. Tyto vozovky denně využívají lidé, firmy i nákladní doprava napříč územím, bez ohledu na hranice katastrů. Právě proto dokument podpořilo čtrnáct starostů. Šlo o společný apel regionu, nikoliv o izolovaný problém jedné či dvou obcí,“ zdůrazňuje starosta Božic Jiří Čada (STAN), jenž memorandum inicioval.

Oprava rozbité silnice v Brně jen tak nezačne, „řešením“ jsou výstražné značky

Právě v této obci na silnici druhé třídy číslo 397 směrem do sousedního Hrádku a také v Boroticích se nacházejí nejkritičtější úseky. „Nejde o téma posledních měsíců ani o momentální nespokojenost. Tato věc se u nás vleče řadu let, občané na ni opakovaně upozorňovali a existují i starší petice, které dokládají, že bez skutečného řešení se problém táhne více než dvacet let,“ upozorňuje Čada.

Podle něj už dávno nejde jen o komfort jízdy, ale o otázku bezpečnosti, každodenního provozu a kvality života v obci i v širším okolí. „Pojďte se projet po silnici z Hrádku do Božic a uvidíte sami,“ vyzývá výmluvně starosta první zmíněné obce Robert Šturala (nez.).

Odlehlý region u rakouských hranic, kde si lidé stěžují na velmi špatný stav silnic.

Odlehlý region u rakouských hranic, kde si lidé stěžují na velmi špatný stav silnic.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

O všechny své vozovky se krajští silničáři starají pomocí běžné údržby, jež spočívá v monitorování stavu a průběžném látání nejhorších výtluků. K ní přidávají jednotlivé opravy a rekonstrukce. „Stav silnic vyžaduje nejen údržbu, ale velký zásah v podobě generální opravy. Opravdu není dobrý, je potřeba jej řešit,“ apeluje starosta Velkého Karlova Bronislav Prudký (nez.) s tím, že se obyvatelé často ptají, kdy konečně dojde na opravu.

Nejvyšší zástupce obcí v jejich iniciativě podpořila i krajská opoziční zastupitelka a bývalá starostka Znojma Ivana Solařová (ANO), podle níž jsou krajské silnice v katastrofálním stavu. „Došla jim zkrátka trpělivost s tím, jak jsou jejich problémy přehlíženy a ignorovány,“ míní.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Předminulé pondělí se v reakci na memorandum uskutečnilo jednání za účasti silničářů, zástupců kraje v čele s náměstkem hejtmana pro dopravu Jiřím Crhou (ODS), Čady a místostarosty Borotic Zbyňka Horkého (nez.).

„Od silničářů zaznělo, že opravy závad ve sjízdnosti vzniklých během zimy už začaly a jejich odstraňování průběžně pokračuje. Zároveň informovali o svých možnostech a aktuálním financování ze strany státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, které je letos nulové. Výrazně omezená je i dotační podpora z Evropské unie. Za posledních pět let dáváme do silnic každoročně téměř miliardu. Přesto nejen Znojemsko, ale i další oblasti zůstávají z hlediska silniční údržby podfinancované a veškerá finanční odpovědnost tak leží především na kraji jako zřizovateli,“ objasňuje Crha.

Stav krajských silnic na Znojemsku je s průměrnou známkou 2,79 druhý nejhorší ze všech jihomoravských okresů. Nelichotivé prvenství má Brněnsko s výsledkem 2,89. „Oba okresy mají největší počty kilometrů, což je dost zásadní věc. Tamní silnice jsou hodně využívané, nejvíce slouží jako objízdné trasy při opravách silnic prvních tříd, což se pak do jejich stavu strašně promítá,“ poukazuje mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.

5. března 2026

Podle ní opravy často komplikují výkupy pozemků, kdy se soukromníci nechtějí vzdát třeba jen pár metrů čtverečních, aby byla možná obnova vozovky. Komplikací jsou i přeložky inženýrských sítí. „Starostové byli rovněž informováni o problémech s uzavíráním smluv po výběrových řízeních v důsledku růstu cen, kdy stavební firmy vyčkávají, a nelze tak garantovat další vývoj realizace,“ dodává Crha.

Na jednání padly konkrétní termíny oprav

Na zmíněném jednání silničáři u každé obce přiblížili, v jakém stavu jsou cesty, zmínili uskutečněné opravy a rekonstrukce i připravované stavby. Nejhorší známku – pětku – evidují minimálně zčásti ve více než půlce vesnic. Opravu silně rozbitého průtahu Božicemi předpokládají v příštím roce. Borotice jsou v plánu o dva roky později, stejně jako cesta z Božic do Hrádku.

Oprava výtluků, která vydrží roky. Silničáři u Brna sází na speciální technologii

Starosta Čada považuje za důležité, že se jednání zúčastnili lidé odpovědní v kraji za dopravu. „Současně ale platí, že samotná schůzka problém nevyřešila. Za podstatné budu považovat především, jestli budou následovat i konkrétní kroky,“ předesílá. Hodlá proto dál vyvíjet tlak na opravu silnic.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru s spolupředsedou Česko-německého...

Komerční využití bývalé pošty v Brně? Majitel má utrum, narazil také u soudu

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Další vrásky přidělala budova bývalé pošty u hlavního brněnského nádraží jejímu majiteli, společnosti Recollect spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka. Krajský soud v Brně...

Sudetoněmecký sjezd v Brně bude, vnímáme ho jako potřebný, říká pořadatel

Premium
David Macek na jednání zastupitelů Brna v obležení mnoha lidí, kteří přišli...

Vypadá to, jako by dnes v české politice nebylo důležitější téma než řešit, jestli je vhodné pořádat v Česku sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten se uskuteční zhruba za dva týdny v Brně....

První stromová kaple v Česku má deset let. Plnou podobu uvidí až další generace

Stromová Kaple vnitřního ticha zasazená v dubnu 2016 nad Novou Lhotou v Bílých...

Zatímco řada kaplí rozesetých po krajině postupně chátrá, tato naopak roste do krásy. Není totiž tvořená cihlami, ale stromy. Kaple vnitřního ticha obklopená působivou scenérií Bílých Karpat vznikla...

Pojďte se k nám projet. Obce z odlehlého regionu u hranic trápí stav silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Trpělivost a shovívavost už jsou pryč. Stav silnic na Znojemsku se podle starostů tamních obcích v posledních letech výrazně zhoršuje. Na řadě míst je nevyhovující až havarijní, což dokládají...

11. května 2026  5:59

Je potřeba trochu myslet jako réva, říká enoložka z oceněného vinařství

Premium
Enoložka vinařství Plenér Dominika Černohorská. (březen 2026)

Založeno bylo teprve v roce 2016, k dispozici má deset hektarů půdy a víno tvoří v malém sklípku v Pavlově na Břeclavsku. Přesto se Vinařství Plenér podařilo získat titul v soutěži Vinařství roku....

10. května 2026  17:30

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

Hraběnka Belcredi dala jméno údolí v Líšni, manžel málem prohrál statky v kartách

Premium
Po Marii Belcredi se v Brně jmenuje Mariánské údolí táhnoucí se od konečné...

Se šlechtickým rodem Belcrediů souvisí v brněnské městské části Líšeň mnohé. Třeba zámek, hotel, pila či Belcrediho ulice pojmenovaná po hraběti Egbertovi, který proslul jako čelný politik z řad...

9. května 2026

Střet vlaku s člověkem na půl hodiny zastavil provoz v Brně. Muž na místě zemřel

Hasiči Správy železnic evakuovali ze tří vlaků celkem 120 cestujících. (19....

Provoz na železničním koridoru mezi brněnským hlavním nádražím a stanicí Brno-Královo Pole v sobotu odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě...

9. května 2026  16:15

Sto let českého ragby. První zápas řídil v Brně Sekora, jeho odkaz žije dodnes

Článek v Lidových novinách z roku 1926 o prvním utkání rugby v Brně.

Přesně před sto lety, 9. května 1926, se v Brně odehrál první ragbyový zápas na území Československa. Tehdy se v brněnských Pisárkách střetly týmy SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno. Z výhry...

9. května 2026

Děčín doma promarnil vedení o 21 bodů, čtvrtfinále s Brnem rozhodne sedmý zápas

Ryker Cisarik (vlevo) z Brna brání v zápase s Děčínem, útočí Maksim Šturanovič.

Děčínští basketbalisté promarnili druhou možnost ukončit sérii s Brnem a postoupit do ligového semifinále. Válečníci podlehli v šestém čtvrtfinálovém utkání doma obhájcům stříbrných medailí 81:86, i...

8. května 2026  18:58,  aktualizováno  19:50

Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Majálesový průvod vyrazil z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, kde se koná...

Studentské slavnosti v pátek zaplnily centra Prahy a Brna. V metropoli zahájil recesistický průvod čtrnáctý ročník Studentského Majálesu, v Brně prošly tisíce studentů s alegorickými vozy na...

8. května 2026  13:03,  aktualizováno  15:31

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru s spolupředsedou Česko-německého...

8. května 2026  12:15,  aktualizováno  13:27

Dům z konopí je jako triko z bavlny. Můžete v něm volně dýchat, říká projektantka

Projektantka Veronika Flašková se zabývá přírodními stavebními materiály včetně...

Ve svých návrzích využívá slámu, dřevo, korek nebo technické konopí. Podle brněnské projektantky Veroniky Flaškové, jež se specializuje na přírodní stavby, ovšem „zelená architektura“ není módní...

8. května 2026  12:55

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:19,  aktualizováno  18:48

Pryč se Stalinem, vyzývá politik k odstranění podobizny diktátora na hřbitově v Brně

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně je...

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně se skrývá podobizna Josifa Stalina. Pro některé politiky byl tento zapomenutý portrét sovětského diktátora překvapením a připravují...

7. května 2026  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.