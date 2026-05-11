Pojďte se k nám projet. Obce z odlehlého regionu u hranic trápí stav silnic

Slova jako ohrožení bezpečnosti, zhoršení plynulosti dopravy, škody na autech, komplikace pro autobusovou dopravu a zhoršení dostupnosti služeb a zaměstnání obsahuje memorandum podepsané čtrnácti starosty z Mikroregionu Hrušovansko a jeho okolí na Znojemsku.
Upozorňují v něm na dlouhodobě neuspokojivý stav krajských silnic druhých a třetích tříd v jejich oblasti a na potřebu jasnějšího plánu oprav a rekonstrukcí. Nedávno jej poslali na krajský úřad Jihomoravskému hejtmanu Janu Grolichovi (KDU-ČSL), odboru dopravy a rovněž krajským silničářům. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici.
„Hlavní myšlenkou memoranda nebylo nechat si po jednotlivých obcích popsat technický stav silnic. Smyslem bylo upozornit na dopravní situaci regionu jako celku. Tyto vozovky denně využívají lidé, firmy i nákladní doprava napříč územím, bez ohledu na hranice katastrů. Právě proto dokument podpořilo čtrnáct starostů. Šlo o společný apel regionu, nikoliv o izolovaný problém jedné či dvou obcí,“ zdůrazňuje starosta Božic Jiří Čada (STAN), jenž memorandum inicioval.
Právě v této obci na silnici druhé třídy číslo 397 směrem do sousedního Hrádku a také v Boroticích se nacházejí nejkritičtější úseky. „Nejde o téma posledních měsíců ani o momentální nespokojenost. Tato věc se u nás vleče řadu let, občané na ni opakovaně upozorňovali a existují i starší petice, které dokládají, že bez skutečného řešení se problém táhne více než dvacet let,“ upozorňuje Čada.
Podle něj už dávno nejde jen o komfort jízdy, ale o otázku bezpečnosti, každodenního provozu a kvality života v obci i v širším okolí. „Pojďte se projet po silnici z Hrádku do Božic a uvidíte sami,“ vyzývá výmluvně starosta první zmíněné obce Robert Šturala (nez.).
Odlehlý region u rakouských hranic, kde si lidé stěžují na velmi špatný stav silnic.
O všechny své vozovky se krajští silničáři starají pomocí běžné údržby, jež spočívá v monitorování stavu a průběžném látání nejhorších výtluků. K ní přidávají jednotlivé opravy a rekonstrukce. „Stav silnic vyžaduje nejen údržbu, ale velký zásah v podobě generální opravy. Opravdu není dobrý, je potřeba jej řešit,“ apeluje starosta Velkého Karlova Bronislav Prudký (nez.) s tím, že se obyvatelé často ptají, kdy konečně dojde na opravu.
Nejvyšší zástupce obcí v jejich iniciativě podpořila i krajská opoziční zastupitelka a bývalá starostka Znojma Ivana Solařová (ANO), podle níž jsou krajské silnice v katastrofálním stavu. „Došla jim zkrátka trpělivost s tím, jak jsou jejich problémy přehlíženy a ignorovány,“ míní.
Předminulé pondělí se v reakci na memorandum uskutečnilo jednání za účasti silničářů, zástupců kraje v čele s náměstkem hejtmana pro dopravu Jiřím Crhou (ODS), Čady a místostarosty Borotic Zbyňka Horkého (nez.).
„Od silničářů zaznělo, že opravy závad ve sjízdnosti vzniklých během zimy už začaly a jejich odstraňování průběžně pokračuje. Zároveň informovali o svých možnostech a aktuálním financování ze strany státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, které je letos nulové. Výrazně omezená je i dotační podpora z Evropské unie. Za posledních pět let dáváme do silnic každoročně téměř miliardu. Přesto nejen Znojemsko, ale i další oblasti zůstávají z hlediska silniční údržby podfinancované a veškerá finanční odpovědnost tak leží především na kraji jako zřizovateli,“ objasňuje Crha.
Stav krajských silnic na Znojemsku je s průměrnou známkou 2,79 druhý nejhorší ze všech jihomoravských okresů. Nelichotivé prvenství má Brněnsko s výsledkem 2,89. „Oba okresy mají největší počty kilometrů, což je dost zásadní věc. Tamní silnice jsou hodně využívané, nejvíce slouží jako objízdné trasy při opravách silnic prvních tříd, což se pak do jejich stavu strašně promítá,“ poukazuje mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
5. března 2026
Podle ní opravy často komplikují výkupy pozemků, kdy se soukromníci nechtějí vzdát třeba jen pár metrů čtverečních, aby byla možná obnova vozovky. Komplikací jsou i přeložky inženýrských sítí. „Starostové byli rovněž informováni o problémech s uzavíráním smluv po výběrových řízeních v důsledku růstu cen, kdy stavební firmy vyčkávají, a nelze tak garantovat další vývoj realizace,“ dodává Crha.
Na jednání padly konkrétní termíny oprav
Na zmíněném jednání silničáři u každé obce přiblížili, v jakém stavu jsou cesty, zmínili uskutečněné opravy a rekonstrukce i připravované stavby. Nejhorší známku – pětku – evidují minimálně zčásti ve více než půlce vesnic. Opravu silně rozbitého průtahu Božicemi předpokládají v příštím roce. Borotice jsou v plánu o dva roky později, stejně jako cesta z Božic do Hrádku.
Starosta Čada považuje za důležité, že se jednání zúčastnili lidé odpovědní v kraji za dopravu. „Současně ale platí, že samotná schůzka problém nevyřešila. Za podstatné budu považovat především, jestli budou následovat i konkrétní kroky,“ předesílá. Hodlá proto dál vyvíjet tlak na opravu silnic.