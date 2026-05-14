V centru Brna měnili výsuvné sloupky, nově na pokyn hasičů zajedou do země

Autor: ,
  13:59
Na patnácti místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky omezující vjezd na pěší zónu. Novinkou je vybavení, díky němuž auta hasičů a záchranářů nemusí komunikovat s dispečerem Brněnských komunikací, aby jim sloupek stáhl. Překážka zajede do země sama, a zásah tak může být rychlejší.

Městská firma Brněnské komunikace sloupky měnila a vybavila novou technologií C-ITS jako součást většího projektu C-Roads. Díky němu už v Brně funguje například preference vozidel městské hromadné dopravy, hasičů a záchranářů na křižovatkách.

Výměna sloupků včetně instalace potřebných technologií stála 19 milionů korun a zaplatila ji dotace. V současnosti je palubní jednotkou vybaveno 28 hasičských aut. „Je to zhruba 90 procent naší flotily v Brně, která vyjíždí k požárům a dalším zásahům. Je to pro nás cesta, jak zrychlit cestu k zásahu v centru města,“ sdělil zástupce jihomoravských hasičů Bronislav Kocman.

Záchranáři mají nyní zhruba 20 jednotek. Zatím je nemají ani policisté, ani strážníci, kteří se v centru také pohybují. „Policisté zatím necítili potřebu, protože vjezd do centra jim byl umožněn jinými ulicemi. Ale pokud bude centrum uzavřené, tak to bude na dohodě s městem,“ poznamenal správní ředitel Brněnských komunikací Roman Nekula. Strážníci už podle něj zájem projevili.

Další sloupky se od příštího týdne chystá instalovat dopravní podnik v Masarykově a Rašínově ulici. Dosavadní systém kamer a dopravního značení totiž neodradil mnoho řidičů od porušování pravidel, která vjezd omezují.

I tyto sloupky budou vybavené komunikačním systémem. Díky jejich umístění bude vjezd do pěší zóny možný pouze v době určené pro zásobování a vjezdové oprávnění bude mít výrazně méně aut než v současnosti.

Palubní jednotka stojí podle Nekuly desítky tisíc korun, ale jak se bude systém rozvíjet nejen v Brně, ale i v dalších městech a zemích, měla by se cena výrazně snižovat. „A automobilky by měly postupně začít instalovat tyto jednotky do aut už ve výrobě,“ podotkl.

