Majitel obchodu v Brně zastavil zloděje výstřelem z plynové pistole

Hlasitá rána se ve Štefánikově ulici ozvala po 17. hodině, na místo ihned zamířilo několik policejních hlídek.

„Zjistily, že střílel majitel obchodu, který pronásledoval pachatele krádeže,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Výstřel z plynové pistole mířil do vzduchu a měl zastavit prchajícího nenechavce. Ten skutečně přestal utíkat a vrátil majiteli ukradené zboží. Policisté odmítli upřesnit, o co přesně šlo, uvedli pouze, že to bylo zboží v hodnotě zhruba tří tisíc korun.

Zloděj skončil v cele a kriminalisté už ho obvinili. Vyšlo najevo, že za krádež už byl pravomocně odsouzený v uplynulých třech letech.

Policisté však prošetřují také střelce kvůli použití zbraně ve veřejném prostoru. A to přesto, že šlo pouze o plynovou pistoli kategorie D, k níž není třeba zbrojní průkaz.

„Pokud se potvrdí protiprávní jednání, bylo by na úrovni přestupku,“ poznamenal Vala.