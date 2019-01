Výstaviště chceme otevřít. Piráti navzdory koalici hájí Vokřálův plán

Úkol skloubit využití areálu brněnského výstaviště pro veletržní akce i kulturu a zábavu Brňanů si vetkla čtyřka vládnoucích stran ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD už do své koaliční smlouvy. Teď se ukazuje, že na pojem „skloubit“ panují různé názory.

Zatímco si na konci minulého roku generální ředitel městské společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš liboval, že nové vedení města se s otevíráním veřejnosti „umoudřilo“, Piráti se plánů bývalého vedení města, ve kterém byli pod vedením primátora Petra Vokřála (ANO) také, nechtějí vzdát. Rádi by zprůchodnili hlavní vchod, aby se lidé mohli kdykoli do areálu podívat.

Na přelomu roku MF DNES upozornila na to, že nová primátorka Markéta Vaňková (ODS) není větším změnám režimu výstaviště nakloněná. „Nemyslím si, že by se měl areál úplně otevřít a že by se tam měly budovat nějaké byty a vést cyklostezky,“ uvedla tehdy Vaňková.

Tím potěšila Kuliše, ale zaskočila Piráty. „Město Brno kupovalo brněnské veletrhy s vizí postupně výstaviště lidem otevřít, s překvapením jsme si tedy přečetli tento článek,“ reagovali Piráti na své facebookové stránce. Jejich zástupci ve vedení veletrhů, Markéta Gregorová a Petr Springinsfeld, se kvůli tomu sešli s předsedou představenstva Jiřím Olivou (ČSSD). „I on je této vizi nakloněn,“ píší Piráti.

Každý chce výstaviště otevřít, ale jinak

Podle Olivy jde však o to vyjasnit si, co si kdo pod pojmem otevřené výstaviště představuje. „Jakékoli změny, které se s výstavištěm budou dít, nesmějí v žádném případě omezit nebo ohrozit byznys veletrhů,“ tvrdí Oliva.

„Počítáme s tím, že část ploch opravdu otevřeme. Jedná se o tři lokality – v místě, kde se uvažuje o multifunkční hale. Dále na straně k ulici Hlinky. Podmínkou je však rekonstrukce přilehlého Králíkova divadla. Poslední lokalitou je zadní trakt směrem k vozovně Pisárky,“ popsal Oliva.

Podle něj ovšem nemá smysl zpřístupňovat výstaviště lidem, pokud by tam neměli za čím jít. „Například Králíkovo divadlo je už od roku 1998 zavřené a výstaviště dává 150 tisíc ročně na jeho údržbu. Určitě máme zájem na tom, aby se funkcionalistická památka obnovila a využívala. Pokud se to povede, umožníme lidem přístup,“ poznamenal Oliva.

Změny přinese i plánovaná multifunkční hala, kam se přestěhuje hokejová Kometa. Z výstaviště se pro lidi „ukrojí“ zhruba půl hektaru na ploše dnešního velodromu a skladišť vedle Bauerova zámečku. „Dnes v něm sídlí firmy, ale mohl by sloužit i jako restaurace, kavárna, společenské zázemí,“ uvedl Oliva.

Multifunkční hala by mohla na výstavišti stát v ideálním případě do čtyř let, ještě dříve by však podle Pirátů šlo otevřít hlavní vchod. „Shromažďujeme data, co by to znamenalo z hlediska nákladů na úklid a na ochranku. Budeme však postupovat tak, aby to nenarušilo veletržní byznys. Pokud jsou výstavy v pavilonech, platilo by se přímo v nich. A při velkých akcích, jako je Mezinárodní strojírenský veletrh nebo Techagro, by byl areál uzavřený. Existuje i možnost použít mobilní ploty,“ říká Gregorová.

Piráti zvažují, že budou výstaviště řešit přímo na radě

Ta nemá obavu, že by se lidem do otevřeného výstaviště nechtělo. „Dokud to nevyzkoušíme, nebudeme to vědět. Důležitá je propagace. K lidem se informace musí dostat a pak třeba zajdou i na aktuální výstavu,“ doplnila.

Pokud by Piráti ve vedení veletrhů se svojí vizí nepochodili, přenesou jednání na půdu rady. „Majetek města je v naší gesci, takže bychom věc řešili přes náměstka Tomáše Koláčného a radního Róberta Čumu,“ doplnila Gregorová.

Primátorka Vaňková tvrdí, že s Piráty kvůli rozdílným představám o areálu spory nemá, ale na jeho uzavření trvá. „Výstaviště by mělo více sloužit lidem, ale pořád musí být zachována ta primární funkce a to je myslím názor celého vedení,“ říká primátorka.

Kancelář architekta města nyní zpracovává územní studii výstaviště v návaznosti na okolí. Hotová bude na jaře. „Podle ní by se měla otevřít část od hlavního vstupu směrem na jih k řece. Tato osa bude končit novou multifunkční halou Komety. Zajistí, že tudy budou několikrát týdně proudit tisíce lidí. Díky tomu ožijí veřejná prostranství a také pavilony kolem,“ vysvětlil šéf kanceláře Michal Sedláček.

