Výstavy i e-sporty. S novým šéfem se brněnské veletrhy otevřou více akcím

„Rád bych obohatil rozvoj firmy novým pohledem na téma veletrhů i rozvoje veletržního areálu brněnského výstaviště v souladu se zájmy města jako vlastníka tak, aby společnost byla vnímána jako nedílná součást Brna,“ představil pro MF DNES obecně svou vizi Moravec.

Právě se snahou přinést nové impulzy a nápady, jak městskou firmu rozvíjet i dalšími směry, přistoupili brněnští radní v létě k vypsání výběrového řízení na nového šéfa výstaviště. Nicméně vyjádření Moravce lze zároveň číst i tak, že politici chtějí výrazněji promlouvat do chodu této společnosti.

A nový generální ředitel je musí ode dneška začít přesvědčovat, že vsadili na správného koně, který splní to, s čím před ně při konkurzu předstoupil. Důvěru má zatím na „zkušební dobu“ jeden a půl roku.

„Výstaviště vzniklo pro účely pořádání veletrhů, a přestože nepředpokládám návrat před rok 2019, jsou i nadále hlavním tématem, jež bych rád rozvíjel. Pro příští rok máme ovšem připraveno hned několik nových témat, například veletrh Future Mobility nebo Truck Show,“ přiblížil Moravec s tím, že areál chce také více nabízet externím pořadatelům na jejich akce.

Právě v pohledu na budoucnost veletržního byznysu se Moravcovy představy nejspíš dostatečně liší od těch Kulišových – ten i teď v pandemii neztrácel naději v návrat na čísla z předcovidového období.

E-sport nebo nová galerie

V to už ale kromě Moravce nevěří ani vedení Brna. Politici hledali muže s novou vizí na rozvoj rozsáhlého atraktivního areálu, kde má mimo jiné vyrůst nová aréna pro hokejovou Kometu za více než tři miliardy korun.

„Je třeba se podívat na novou cílovou skupinu, tedy ty, co nakupují online. Dnes je moderní i e-sport, který se tu může konat. Chceme, aby e-gaming měl v Brně významné postavení,“ nastínil Petr Kratochvíl (ODS), brněnský radní a místopředseda představenstva Veletrhů Brno. Zmínil také možnost využití některých pavilonů jako galerie.

Snaha politiků mít větší vliv v mediálně viditelné městské firmě byla znát už po volbách 2018, kdy Kuliše odstavili od postu předsedy představenstva. Toto křeslo přitom získal teprve o tři roky dříve poté, co Brno od německé firmy Messe Düsseldorf odkoupilo 61 procent akcií firmy a sjednotilo tak téměř všechny do městských rukou.

Tomáš Moravec Sedmačtyřicetiletý Tomáš Moravec vystudoval obor Ekonomika a řízení průmyslu na VUT v Brně. Hned po absolvování vysoké školy nastoupil v roce 1999 do společnosti Veletrhy Brno.

Začínal jako obchodníreferent, postupně se však vypracoval až na post obchodního ředitele. Ve vrcholových manažerských pozicích ve firmě se pohybuje 18 let.

Působí také ve výstavářských asociacích. Konkrétně je členem výkonného výboru celosvětové organizace týkající se veletrhů s názvem Octanorm Service Partner International a dále je viceprezidentem Asociace výstavářských firem České republiky.

Odkup za 225 milionů korun domlouval tehdejší primátor Petr Vokřál, mimo jiné druhý z nynější finálové dvojice uchazečů o post generálního ředitele. Do výběrového řízení šel, i když od začátku prý jako současný opoziční politik víceméně počítal s tím, že neuspěje.

„Chtěl jsem to zkusit a vidět, nakolik půjde o politický výběr. A opravdu dotazy komise, jestli budu příští rok kandidovat ve volbách nebo zda se vzdám mandátu zastupitele, když se stanu ředitelem, mi přišly poněkud zvláštní,“ řekl Vokřál.

Vítězného protivníka z konkurzu nechtěl příliš hodnotit. „Z doby působení ve vedení Brna pana Moravce samozřejmě znám. Jsem proto rád, že je to někdo, kdo nepřichází do nového. Ale být obchodníkem je jiné než řídit takovou firmu, zvlášť v této době,“ míní exprimátor.

Má také obavy o to, aby se teď výstaviště nestalo lukrativní plochou, která se začne rozprodávat pro různé developerské projekty. „To, že se pustil pavilon UMPRUM a diskutuje se o případném prodeji pavilonů Morava a Brno, nepovažuji za problematické. Ty se stejně k veletržní činnosti nedají příliš využít. Spíš se bojím o další pozemky, kde by se veletrhy mohly v budoucnu rozvíjet,“ sdělil Vokřál.

Moravec ale striktně odmítl zásahy do podoby areálu nebo že by povolil bourání plotů, jak se uvažovalo právě za Vokřálova vedení. „Naší prioritou je zachování multifunkčního areálu, který bude vhodný pro všechny druhy akcí a zaměření. K tomu je uzavřený prostor podmínkou,“ dodal nově nastupující generální ředitel, kterého teď na obchodním oddělení nahradí další stávající zaměstnanec Lukáš Helan.

Kuliš možná v roli konzultanta

A co dosavadní šéf Kuliš? Ten vzal letní rozhodnutí politiků jako jasný vzkaz stávající koalice, že se s ním už nepočítá. Do konkurzu se tak logicky nehlásil. Jen z médií a neformálních rozhovorů se dozvídal, že by mohl být i po nástupu nového šéfa „nápomocen jako poradce“.

Zda nabídku opravdu dostal a své působení na výstavišti si nakonec protáhne v roli konzultanta, není jasné. „Záleží na jeho zájmu a ochotě. Určitě budeme o možné spolupráci ještě jednat,“ sdělil Moravec.

Každopádně Kuliš se k dalšímu angažmá ani ke svému nástupci nechtěl pro MF DNES vyjádřit. Už dříve ale prohlásil, že bude rád, až si po odchodu z funkce odpočine.