Náhrada mostu mezi zmíněnými obcemi bude stát necelých 134 milionů korun. Práce začnou příští rok, potrvají jednu stavební sezonu.
„Budou se týkat mostního objektu, výstavby opěrných stěn, dojde i na rekonstrukci silnice a chodníků, včetně přeložek inženýrských sítí. Most se téměř kompletně odstraní,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS). Silničáři už mají předjednané výluky na železnici pod konstrukcí.
„Nový most je navržen jako spřažená rámová konstrukce. Po dobu výstavby budou pěší převáděni přes železniční trať prostřednictvím provizorní lávky s vyloučením silničního provozu,“ doplnil Crha.
Silničáři chtěli začít most opravovat už před dvěma lety, zakázku ale nakonec zrušili. Předtím vyloučili firmu, jež dala nejlevnější nabídku. Projekt pak museli ještě upravit.
V příštím roce má v kraji začít též rekonstrukce mostu překlenujícího řeku Moravu mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskými Kúty. Pro veškerou dopravu je zavřený od loňského ledna, neboť byl ve špatném stavu a dorazily jej předloňské povodně. Panovala proto obava z nenadálého kolapsu konstrukce.
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Se slovenskou stranou se silničáři nedávno dohodli, že budou lídrem zadávacího řízení a společně s ní vyberou zhotovitele. Stavební povolení už mají, jejich protějšci jej zřejmě získají ještě tento týden. Práce zaberou dvě stavební sezony.
„Most je daleko větší, překlenuje řeku. A Povodí Moravy má u demolice speciální podmínky,“ vysvětlila mluvčí silničářů Monika Švehlová s tím, že předpokládaná cena dosahuje 205 milionů korun. Strany náklady uhradí půl na půl.
Uzavřený most lidem komplikuje dojíždění za prací, řidiči ale mohou do otevření nového využívat bezplatně přeshraniční úsek dálnice.