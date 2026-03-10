Most přes odlehčovací rameno Dyje se staví od loňska, kdy silničáři zbourali ten starý. Leží na výrazně přetížené silnici první třídy přes centrum města.
„V každém poli mostu je navrženo 12 nosníků, celkově jich tedy osadíme 36. Každý z nich váží přibližně 36 tun, k jejich osazení slouží mobilní jeřáb s nosností 450 tun,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Doruška ze společnosti Strabag.
Řidiči od poloviny loňského září jezdí po mostním provizoriu rychlostí omezenou na 30 kilometrů za hodinu. Přetížené silnici má v budoucnu ulevit obchvat Břeclavi.
Demolici starého mostu loni zdrželo hnízdění vlaštovek obecných, které se letos na jaře na místo opět vrátí. „Vlaštovky se vracejí na místo, kde se vylíhly, je tedy víc než pravděpodobné, že se budou snažit postavit nová hnízda na konstrukci nového mostu. Je důležité, aby nosníky byly na místě do přelomu března a dubna, kdy hnízdění začíná,“ uvedl ornitolog Petr Švehlík.
Stavební firma po dohodě s ornitology na nosníky rozmístí asi 20 umělých vlaštovčích hnízd. „Chceme jim hnízdění ulehčit, ale je pravděpodobné, že si budou chtít postavit hnízda vlastní. Proto budou další místa na nosnících zdrsněna, aby na nich hnízda lépe držela,“ dodal Švehlík.
Stavba mostu, který nahradí 70 let starý most stržený loni v září, vyjde na 90 milionů korun bez DPH. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
19. prosince 2025