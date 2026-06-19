Z radnice v Brně se stává developer, za pár let chce postavit více než stovku bytů

Pro městskou část jde o netypický krok, koneckonců politici mnohdy líčí, jak jsou opravy bytů nákladné. Obzvláště pak v centru, kde se nacházejí v historických a někdy i památkově chráněných domech.
„Cílem je především zlepšit a navýšit kapacity bytů v městské části a nabídnout lidem dostupné bydlení, po němž je vzhledem k aktuální situaci na trhu stále vyšší poptávka,“ uvedl mluvčí radnice Brna-střed Michal Šťastný.
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Za pět let přibylo jen osm městských bytů. Brněnské sliby střídá rezignace
V současnosti jsou kupříkladu prázdné přibližně tři desítky bytů v Křídlovické ulici poblíž hokejové haly. Domy z 20. let minulého století jsou totiž ve špatném stavu, jejich oprava by však byla nákladná, a tak městská část ve spolupráci s brněnským magistrátem a Kanceláří architekta města Brna vyhlásila na jaře architektonickou soutěž na nové objekty, jež ty stávající nahradí. Bonusem bude, že se celkový počet bytů navýší minimálně na pětapadesát.
„Preferované novostavby vytvoří v lokalitě kvalitní a příjemné prostředí pro bydlení. Současně budou ekologičtější, výrazně méně náročné na provoz a lépe přizpůsobené současným potřebám nájemníků,“ podotkl radní Martin Drdla (ANO).
Tím však plány zdaleka nekončí. Mnohem větší ambice má radnice Brna-střed poblíž Mendlova náměstí, kde chce zastavět proluku. „V tuto chvíli připravujeme podrobnější zadání pro výběr projektanta,“ sdělil mluvčí Šťastný.
S termínem dokončení v roce 2030 by mělo být v sedmipodlažní budově k dispozici zhruba 90 bytů. „V přízemí by pak byl například obchodní parter nebo třeba školka,“ doplnil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Lepší než prodat developerovi, míní náměstkyně
Podle náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinské (Brno klidem, dříve ANO) je dobře, že se městské části pouští do vlastní výstavby. „Je potřeba, aby se městský bytový fond rozšiřoval, a radnice Brna-střed je v tomto velmi aktivní,“ pochválila své kolegy.
Podle ní by se takto měly chovat i další městské části namísto prodeje volných ploch soukromým developerům. Pak totiž ztratí vliv na to, co v místě vznikne. Jednotlivé radnice proto musí být samy iniciátory bytové výstavby.
„My jsme ale nezačali dělat něco nového, už v minulosti jsme jako městská část postavili dva bytové domy na Anenské,“ poznamenal na toto téma starosta Mencl.
Magistrát a největší městská část rovněž pracují na zástavbě mezi ulicemi Mlýnská a Štěpánská poblíž hlavního nádraží. Na jaře zastupitelé Brna odsouhlasili poskytnutí deseti milionů korun na projekční práce, na něž původně mělo dojít už loni, jenže kvůli nedoložení některých dokumentů se vše o rok zdrželo.
„Vzniknou tady dva domy s celkem 36 byty, jež díky své dispozici a bezbariérovým společným prostorám budou vyhovovat jak rodinám s dětmi, tak starším lidem. Třetí dům je pak určený pro mateřskou a základní školu,“ přiblížil mluvčí Šťastný.
Zhruba čtyři stovky bytů je stále prázdných
Kolik vše bude stát, ale nebyl schopen sdělit, jelikož plány jsou stále v počáteční fázi. Půjde však o nemalé peníze, řádově bezpochyby stovky milionů korun. Městská část počítá s tím, že využije jednak vlastní příjmy, které má k dispozici právě z výběru nájmů ve svých bytech, dále dotace a též finanční pomoc od magistrátu.
„Na účtu hospodářské činnosti má Brno-střed dostatek prostředků. Myslím, že kolem 300 milionů. Jsem ráda, že se do toho pouští, protože město má ve výstavbě bytů velký dluh. Jen je potřeba ohlídat, aby výstavba nebyla předražená,“ upozornila opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).
Radnice tvrdí, že se jí celkově daří zrychlovat proces oprav a přidělování bytů, aby dlouho nezůstávaly bez nájemníků. Dokonce to dokládá číslem, že 90 procent z nich je obsazených. V absolutním počtu to však stále znamená, že zhruba čtyři stovky bytů jsou permanentně prázdné.
Brno vybralo firmu, která postaví družstevní byty
Po osmi letech od prvních slibů o družstevní výstavbě zhruba 330 bytů na Kamenném vrchu v Brně je od středy známa stavební firma, která více než dvoumiliardový projekt dostane na starost. Radní na svém zasedání přiklepli zakázku sdružení dvou společností s názvem Strabag+Syner pro Kamenný vrch II. Podle náměstkyně primátorky Karin Podivinské (Brno klidem, dříve ANO) by samotná výstavba měla začít v září.
Kupředu se navíc posouvají i další plány družstevního bydlení, jež má být pro zájemce cenově dostupnější než klasická komerční výstavba. Platí to pro přestavbu vybydleného domu na Mostecké v Husovicích nebo pro novostavbu v Tuřanech.