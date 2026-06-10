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Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť

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  5:03
Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy. Část strojíren chce ale investor proměnit na moderní čtvrť, v níž najde bydlení 1 200 lidí.
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by mohlo dostat novou tvář. Část průmyslového komplexu hodlá investor proměnit na novou obytnou čtvrť pro 1 200 lidí. (vizualizace z června 2026) | foto: Vizualizace: Atelier Chybik + Kristof

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...
Přestože leží uprostřed krásné přírody poblíž Moravského krasu, nemá Adamov...
21 fotografií

Zhruba pětitisícový Adamov by se po takto velké výstavbě zahrnující deset budov rozrostl rovnou o čtvrtinu. Nedá se příliš očekávat, že by vše vzniklo najednou, ale pravděpodobnější je postupná výstavba.

„My však v návrhu počítáme s tím, že by prostor mohl začít fungovat už od prvních tří věží, aby si noví obyvatelé nepřipadali jako na staveništi, ale byl to funkční celek,“ uvedl brněnský architekt Ondřej Chybík, jenž zpracoval studii a vizualizace pro investora.

Adamov jsou paneláky v lesích, kde nevidí západ slunce. K sídlišti vede výtah

Ten hodlá novou čtvrť vystavět zhruba uprostřed průmyslového komplexu od budovy nádraží směrem ke kostelu, tedy v místech, kde skutečně strojírenské haly působí jako velký vřed na aktuální podobě města.

„Náš návrh do Adamova přináší náplavku, otevíráme tím řeku k městu, dále vzniká nový veřejný prostor. Adamov dneska nemá ani náměstí,“ poznamenal architekt.

Ten si zároveň chválí přístup starosty města Romana Piláta (nez.) za to, že už takto v zárodku celého plánu měl podmínku, že se musí projekt i s vizualizacemi místním veřejně představit.

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by mohlo dostat novou tvář. Část průmyslového komplexu hodlá investor proměnit na novou obytnou čtvrť pro 1 200 lidí. (vizualizace z června 2026)
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by mohlo dostat novou tvář. Část průmyslového komplexu hodlá investor proměnit na novou obytnou čtvrť pro 1 200 lidí. (vizualizace z června 2026)
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by mohlo dostat novou tvář. Část průmyslového komplexu hodlá investor proměnit na novou obytnou čtvrť pro 1 200 lidí. (vizualizace z června 2026)
Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by mohlo dostat novou tvář. Část průmyslového komplexu hodlá investor proměnit na novou obytnou čtvrť pro 1 200 lidí. (vizualizace z června 2026)
21 fotografií

Investor a město musí najít společnou řeč nejen na změně územního plánu, aby čtvrť vůbec mohla vzniknout. „Pro nás je nesmírně důležité, aby tam vznikl veřejný prostor, který dnes ve městě chybí,“ sdělila starosta.

Podle něj jsou jednání s investorem korektní, radnice ale musí držet jasný směr, aby skutečně nová čtvrť byla ku prospěchu celému městu a nebyla z něj jen případně nějaká noclehárna.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Buď Adamov někam posuneme, třeba i za cenu ústupků developera, nebo ne a zůstane tam nadále těžký průmysl. I to je možnost, ale podle mě by to byla škoda,“ doplnil starosta s tím, že tématem jednání je i napojení na veškeré inženýrské sítě, jako jsou vodovody, kanalizace nebo teplovody. Otázkou je i rozšíření školy.

Někteří místní se na nedávné debatě s veřejním představením záměru rovněž podivovali nad výškou budov, která jim zastíní výhledy. Podle Chybíka jsou však architekti otevřeni úpravám. „Druhá větší skupina lidí přišla hlavně ze zvědavosti, co se chystá a celkový návrh vnímá pozitivně,“ dodal Chybík. Odhadované náklady náročné výstavby zatím nemají, ty se teprve počítají.

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