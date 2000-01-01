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Až do 31. března 2027 mohou návštěvníci Muzea města Brna na Špilberku ve třetím patře tamních výstavních prostor zhlédnout výstavu Stará dobrá reklama. „Vezme vás zpět do let 1890 až 1945, kdy se dílnami mistrů reklamy linula těžká vůně terpentýnu, lněného oleje a tabáku,“ uvádí kurátor a sběratel Daniel Trávníček, jemuž všechny zdejší artefakty patří.
Autor: Jana Soukupová
Reklamní plakáty jako živé obrazy jsou asi tím nejtypičtějším, co si lidé se starou reklamou spojují. I těch má Daniel Trávníček ve své sbírce hodně a na výstavě na Špilberku poutají zaslouženou pozornost. Firma Puch patřila Slovinci Johannu Puchovi, který nejdřív v Grazu, tedy ve Štýrském Hradci opravoval a později vyráběl jízdní kola, než pochopil, že konec 19. století bude patřit ještě rychlejšímu a svobodnějšímu pohybu.
Autor: web Stará reklama
Dalším sběratelským reklamním artiklem Daniela Trávníčka jsou firemní dopisnice, které doplňovala vlastní reklama. Firma Palaba, jejíž název je dovozen od jména zakladatele Jana Pály a hlavního výrobku, tedy baterií, byla založena roku 1919 ve Slaném a v prvorepublikovém Československu znamenala skutečný fenomén, který dokonce udával tuzemskou normu. Majitel měl navíc velké štěstí na reklamního grafika, jímž se stal malíř, ilustrátor a jeden z nejoriginálnějších československých reklamních grafiků své doby Zdeněk Rykr. „Dochované práce ukazují jeho charakteristickou práci s výraznou typografií, barvou a jednoduchými geometrickými tvary,“ podotýká Trávníček.
Autor: web Stará reklama
Kromě reklamních plakátů a smaltovaných cedulí všech rozměrů sbírá Daniel Trávníček také dobové faktury, na nichž je vidět, jakou péči věnovali podnikatelé i těmto zhola úředním dokumentům.
Autor: Jana Soukupová
Dodnes fungující závod v Hlubočkách vznikl v údolí nedaleko Olomouce roku 1825, když zde podnikatel Josef Zwierzina založil železárny. Výroba zámečnického zboží a kamen tu však odstartovala roku 1861. „Skutečný průlom přišel na začátku 20. století, když v roce 1902 zahájila továrna výrobu patentovaných kamen na tuhá paliva Meteor,“ podotýká Trávníček. Zde v reklamě použitý obraz československých legionářů, kteří konečně přicházejí z bojů, jistě silně působil připomínkou „tepla domova“.
Autor: web Stará reklama
Ottovo rakovnické mýdlo mělo u nás nesmírně silnou konkurenci ve výrobcích velmi schopného německého podnikatele Georga Schichta. „Pro historii reklamy je zásadní rok 1891, kdy si Johann Schicht nechal pro mýdlo zaregistrovat ochrannou známku s jelenem ve skoku,“ podotýká sběratel Trávníček a vysvětluje, že právě obrazová značka měla v mnohonárodnostní říši obrovský smysl.
Autor: web Stará reklama
„Když František Otta roku 1875 přišel do Rakovníka, bylo mu sedmadvacet let a za sebou měl zkušenosti vyučeného mydláře, tovaryšská léta i práci v zavedené pražské mydlárně,“ začíná příběh ve své době veleslavné tuzemské značky. Začal vařit mýdlo, které se o několik desetiletí později prodávalo po celém Československu. „Rak odkazoval přímo k Rakovníku, dal se jednoduše vyrazit do mýdla, vytisknout na obal, namalovat na ceduli nebo použít na plakátu. Zákazník jej poznal bez dlouhého čtení,“ podotýká sběratel Trávníček.
Autor: web Stará reklama
„Jsou značky, které připomínají určitou dobu, a potom jsou značky, které dokázaly projít několika epochami tak samozřejmě, až se staly součástí každodenního života. Alpa patří k těm druhým,“ zní komentář k dodnes používanému vizuálnímu stylu francovky Alpa.
Autor: web Stará reklama
Firmu založil v Brně roku 1913 podnikatel Josef Veselý a moderní styl jeho hlavnímu výrobku vtiskl reklamní grafik Leo Heilbrunn, jenž vytvořil celý vizuální a myšlenkový svět Alpy, když výrobek spojil s čelnými sportovci oné doby. „Charakterizuje jej jako vytvoření identity založené na hodnotách sportu, výkonu, zdraví, síly, odolnosti, hygieny a péče o tělo,“ podotýká sběratel.
Autor: web Stará reklama
„Některé reklamy by asi už dnes neprošly jako příliš drsné, například tato na prostředek k hubení hmyzu Detmol,“ usmíval se Trávníček na vernisáži. Zároveň upozorňoval, jak moderním a přitom účinným způsobem byla reklama slavného českého grafika a designéra Viléma Rottera pojata.
Autor: X Production
„Zjistili jsme, že stará reklama byla, a pořád je, zatraceně dobrá,“ podotýká Trávníček, jenž svou mnohatisícovou sbírku ukrývá v depozitářích a nyní z ní vybral povětšinou pečlivě restaurované kousky, jimiž chtěl dokázat, jak pestrá, tvůrčí a nápaditá byla reklama na firmy a továrny na území někdejšího Československa.
Autor: Muzeum města Brna
Nejstarší dcera Daniela Trávníčka dnes s tátou spolupracuje na překladech potřebných pro provoz kolem sbírky, dva mladší synové školního věku mají zatím o otcovu sbírku rovněž viditelný zájem. „Určitě by byla škoda, kdyby se jednou prodaly nejcennější kusy, z nichž ty nejlepší dnes stojí i stovky tisíc eur, a sbírka se rozpadla,“ podotýká sběratel a doufá, že se i do budoucna podaří zachovat kolekci v současné podobě, jež se navíc stále rozrůstá.
Autor: Muzeum města Brna