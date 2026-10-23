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Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně
Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...
OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky
Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...
OBRAZEM: Anastacia rozproudila Brno. Fanoušci tančili i na místech k sezení
Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala....
Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...
Seniorka zabloudila do tramvajového tunelu, provoz na páteřní lince kvůli ní stál
Nečekaný důvod stál za čtvrtečním až půlhodinovým zpožděním tramvají na páteřní lince 1 v Brně. Do tunelu v Žabovřeské ulici vešla před druhou odpoledne seniorka z Brněnska, pracovníci dispečinku...
Nové vedení Brna lidem zlevní MHD na čtvrtinu, má to však zásadní podmínku
V současnosti za roční lístek na MHD v Brně, takzvanou šalinkartu, zaplatí lidé 4 750 korun. Představitelé nové magistrátní koalice v čele s lidovci, kteří dnes podepsali koaliční smlouvu, oznámili,...
Přivedl kolegu, kterého ale v práci nikdy neviděli. Jak měl exstarosta tunelovat teplárnu
Někdejší starosta Znojma a bývalý sociální demokrat Jan Grois stanul v pátek u Okresního soudu ve Znojmě. Důvodem je zpronevěra. Podle obžaloby více než dva a půl roku vyváděl pomocí fiktivního...
OBRAZEM: Mýdlo s jelenem i Alpa. Práce mistrů reklamy funguje i po sto letech
Až do 31. března 2027 mohou návštěvníci Muzea města Brna na Špilberku ve třetím patře tamních výstavních prostor zhlédnout výstavu Stará dobrá reklama. „Vezme vás zpět do let 1890 až 1945, kdy se...
Politici v Brně podepsali koaliční smlouvu. Už je jasné, kdo usedne v novém vedení
Zástupci nové brněnské koalice dnes podepsali koaliční smlouvu. Následující čtyři roky tak bude řídit Brno široká platforma KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a lokálního hnutí Za Lužánky....
Zdrogovaný muž vylezl po okapu do několikametrové výšky, zaměstnal i zásahovku
Posilněn drogami pětapadesátiletý muž nebojácně vyrazil šplhat do několika metrů po okapu budovy v centru Brna. Jeho odvaha mu záhy došla a dolů mu museli pomoci policisté a hasiči.
Z brněnských radnic zmizí letití vládci, někde je coby vítěze voleb obešli
Lidovecká vlna se při nedávných komunálních volbách prohnala nejen „velkým Brnem“, kterému povládne primátor Jakub Hruška, ale i řadou městských částí, včetně těch největších. Zato i na mnohých...
Světová show, velkolepé kostýmy i drink během představení. Brno ukrývá místo, které boří představy o kabaretu
Červený samet, tlumené světlo, skleničky na stolcích a jen několik kroků mezi divákem a umělci. V centru Brna se za nenápadnými dveřmi skrývá místo, které připomíná spíš noční podnik v Paříži či...
V Monze vládlo české Lamborghini. Tým Mičánek cílí na výhru i ve druhé třídě
Česko slaví na věhlasném italském okruhu v Monze. Tým Mičánek Motorsport dokázal s česko-jihoafrickou dvojicí Bronislav Formánek a Anthony Pretorius ovládnout seriál Lamborghini Super Trofeo v...
Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně
Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Exministr Blažek se může radovat, soud zrušil změnu jeho stavebních parcel na pole
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se musel z politiky poroučet kvůli bitcoinové kauze, i další jeho kolegové včetně jeho blízkého přítele a končícího šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla mají...
VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky
Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...