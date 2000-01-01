náhledy
Výrobky ze skla se mohou zdát na první pohled obyčejné, jejich krásu v nich ale člověk uvidí, když si je začne detailně prohlížet. Je o tom alespoň přesvědčený sběratel Michal Gratcl, který v tomto týdnu ve své brněnské galerii zahájí rozsáhlou výstavu děl z tohoto křehkého materiálu.
Autor: Jiří Salik Sláma
Expozice představuje tuzemskou tvorbu od první republiky po současnost a nabízí okolo 500 děl od zhruba 60 autorů.
Autor: Jiří Salik Sláma
Za její přípravou se skrývá i detektivní práce, která organizátorům zabrala rok.
Autor: Jiří Salik Sláma
„Myslel jsem si, že to budeme mít za čtrnáct dní, ale děláme na tom už rok, protože se snažíme díla správně zařadit. Je to extrémně náročné, v katalozích na jednu vázu najdete i pět jmen,“ přibližuje Michal Gratcl.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerie proto spolupracuje s experty. I tak jsou ale u některých exponátů uvedeni dva autoři, protože pravého nešlo s jistotou určit.
Autor: Jiří Salik Sláma
Žánrové i cenové rozpětí expozice je obrovské. Pohybuje se od běžného skla za pár stovek po sochy za statisíce korun.
Autor: Jiří Salik Sláma
K vidění je sbírka více jak čtyřiceti děl Františka Víznera, pestrá tvorba sklárny Moser i jména jako například Jaroslav Róna, Pavel Ježek či Oldřich Lipský.
Autor: Jiří Salik Sláma
K raritám patří obří skleněná červená koule, kterou prý návštěvníci nikde jinde neuvidí.
Autor: Jiří Salik Sláma
Nadšení galerista neskrývá ani u kusů spojených s všedním životem. „I ty nejobyčejnější vázy, které stály padesát nebo dvě stě korun, mají svého autora. Když si je postavíte před sebe a nebudete je jen přehlížet, ale začnete si je prohlížet, vnímáte, že jsou fakt krásné a sklo má obrovskou vnitřní sílu,“ vypráví s tím, že lidé mohou objevit kouzlo, které jim dříve unikalo.
Autor: Jiří Salik Sláma
„Začnete vnímat dekory, co vás dřív nezajímaly. Zjistíte, že jedna váza má deset odstínů a je to unikát,“ dodává.
Autor: Jiří Salik Sláma
Výstava nemá být statickou podívanou, ale živým organismem.
Autor: Jiří Salik Sláma
„Sbírku se snažíme neustále doplňovat. Když přijdete teď a vrátíte se za čtrnáct dní, budou tu na vás čekat zase další věci,“ vysvětluje Gratcl.
Autor: Jiří Salik Sláma
Část běžnějších exponátů si lidé mohou koupit a rovnou odnést. Ty významnější si noví majitelé vyzvednou až po skončení akce, aby je mohla vidět veřejnost. Část sbírky zůstane zcela neprodejná.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl kombinuje ve své brněnské Galerii Graciano obrazy, šperky a starožitnosti. V týdnu zahájí rozsáhlou výstavu děl ze skla. Potrvá od 30. července do 28. srpna 2026
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl rozšířil svou Galerii Graciano v Brně.
Autor: Jiří Salik Sláma
Michal Gratcl kombinuje ve své brněnské Galerii Graciano obrazy, šperky a starožitnosti.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl rozšířil svou Galerii Graciano v Brně.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl rozšířil svou Galerii Graciano v Brně.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl rozšířil svou Galerii Graciano v Brně.
Autor: Jiří Salik Sláma
Galerista Michal Gratcl rozšířil svou Galerii Graciano v Brně.
Autor: Jiří Salik Sláma
Michal Gratcl kombinuje ve své brněnské Galerii Graciano obrazy, šperky a starožitnosti.
Autor: Jiří Salik Sláma