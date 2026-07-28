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OBRAZEM: I běžná váza může být poklad, příprava výstavy připomínala detektivku

  14:25
Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026) Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026)
Výrobky ze skla se mohou zdát na první pohled obyčejné, jejich krásu v nich ale člověk uvidí, když si je začne detailně prohlížet. Je o tom alespoň přesvědčený sběratel Michal Gratcl, který ve čtvrtek 30. července ve své brněnské galerii zahájí rozsáhlou výstavu děl z tohoto křehkého materiálu.

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