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Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek
Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...
Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny
Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...
Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně
Kostry na zemi přímo v kuchyni nebo mrtví hlodavci v dalších částech provozovny nalezli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v thajsko-laoské restauraci Sabaidy poblíž centra...
Lužní les by pojal víc vody. Vypuštění Nových Mlýnů je nezbytné, říká geograf
Jedním z podporovatelů názoru, že vypuštění novomlýnských nádrží je nejvhodnějším řešením častého přemnožení sinic a následného úhynu ryb, je environmentální geograf Jan Miklín. Podle něj nádrže...
Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně
Nehledal výmluvy. Věděl, že start sezony se sparťanským fotbalistům hrubě nepovedl. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín po porážce 1:3 v úvodním kole s ligovým...
Fotbalové peklo. Ne všichni nad první ligou v Brně jásají, místní každý zápas protrpí
Co jednoho přivádí do euforických stavů, může být pro druhého utrpení. Aktuální fotbalová mánie v Brně má i odvrácenou a zároveň nikoli nečekanou tvář – komplikace, které každý fotbalový zápas...
První zákaznicí byla Trumpova žena, prozradil knihkupec Ženíšek v rozhovoru
Knihy Michal Ženíšek prodával třiatřicet let. Začínal s lavicí postavenou v Květinářské ulici v Brně, kde v roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu. Od roku 2004...
Brazilské rytmy rozvlní Brno, do čela tanečnic se postaví hvězda školy samby z Ria
Ulice Brna se na čtyři dny promění v pestrobarevné slavnosti. Od čtvrtečního večera až do neděle centrum ožije sedmým ročníkem festivalu Brasil Fest. Akce, která propojí stovky hudebníků, akrobatů a...
Na vedra mají existovat krizové plány jako u povodní, říkají experti. Dnes ale chybí
Jak nepříjemné, ale i nebezpečné mohou být dny se čtyřicetistupňovými vedry, si Česko i velká část Evropy zažily koncem června. A tento týden by se situace podle předpovědi mohla opakovat. Řada měst...
Zemřel bývalý brněnský knihkupec Ženíšek. Patřil mezi první soukromníky
Zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek, bylo mu 73 let. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu, z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde...
Fotografové Slunce přišli na srpnové zatmění o letoun NASA, mají obavy z mraků
Zatmění Slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT), kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti...
Golf je sport pro celou rodinu. Golfové hřiště u Brna vítá děti i začátečníky
Jak dostat děti od obrazovek a nabídnout jim aktivitu, která spojuje pohyb, soustředění i zdravou soutěživost? Příměstské golfové kempy pro děti ukazují, že golf již zdaleka není nedostupnou...
OBRAZEM: I běžná váza může být poklad, příprava výstavy připomínala detektivku
Výrobky ze skla se mohou zdát na první pohled obyčejné, jejich krásu v nich ale člověk uvidí, když si je začne detailně prohlížet. Je o tom alespoň přesvědčený sběratel Michal Gratcl, který ve...
Tříměsíční holčička přestala dýchat, zoufalé matce přiběhl na pomoc soused
Život tříměsíčního miminka nedávno zachránil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Duchapřítomně pomohl zoufalé sousedce, jejíž malá holčička upadla do bezvědomí a přestala dýchat.
Satirická deskovka o Brně si dobírá lidovce i Hollana, bílý prášek je výhoda
Nejen lidé z Brna mají možnost se pobavit u satirické online deskové hry Z kauzy do kauzy mapující různé eskapády z místního politického dění za poslední roky. Pod trestnými poli se tak skrývají...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
V Česku si vydělává jako kopáč. Ukrajinský olympionik Šepjuk je hostem Rozstřelu
Jeden krátký příspěvek na sociálních sítích změnil život ukrajinskému reprezentantovi ve sjezdovém lyžování Dmytru Šepjukovi. Mladého olympionika zachytil při kopání výkopů v Brně, kde si přivydělává...
Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí
Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Nedávno se jim podařilo odchovat několik mláďat severoamerické užovky sanmartinské. Nejde o historickou událost jen pro Brno, ale celé...