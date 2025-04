„Dílo ukazuje Romy, kteří se i přes četné předsudky a diskriminaci dokázali začlenit do společnosti,“ upřesnila kurátorka nové výstavy muzea Jitka Senčuch.

Autorem fotografií je americký portrétní fotograf Chad Evans Wyatt, který záměrně zvolil černobílý formát. „Minimalistické pozadí a absence barev mají podtrhnout výraz, důstojnost a vnitřní sílu portrétovaných osobností,“ vysvětlila Senčuch.

Podle ní jsou Romové v médiích stále často zobrazováni stereotypně, negativně a mnohdy až kýčovitě, jako nevzdělatelná menšina zasazená do barevných kulis exotizujících obrazů.

„Právě dnes, kdy ve společnosti sílí rasistické nálady, je důležité bořit předsudky, které o Romech bohužel stále přetrvávají,“ zdůraznila vedoucí sbírkového oddělení muzea Hana Voráčová. K odbourání stereotypů mají přispět i plánované debaty s portrétovanými osobnostmi.

Sám autor snímků, který ve své kariéře portrétoval i pět amerických prezidentů, považuje projekt Roma Rising za své životní dílo. „Je nejdůležitějším projektem mého života,“ uvedl Wyatt na úterní vernisáži.

Tématu se začal věnovat už před více než 20 lety. K lidskoprávním otázkám měl blízko od raného věku. „Moji rodiče byli aktivní v americkém hnutí za lidská práva už ve 40. letech. Z tohoto hnutí pak vzešel i Martin Luther King Jr. Jako mladý jsem tak historii sledoval z první řady,“ poznamenal fotograf.

Do Prahy přijel poprvé v roce 1993 kvůli projektu 101 Artists in the Czech Republic, kdy portrétoval české umělce. „Otázka Romů mě natolik zaujala, že jsem se v roce 2001 vrátil a začal hledat někoho, kdo by mi s projektem Roma Rising pomohl. Obrovskou podporu mi tehdy poskytl romský moravský aktivista a politik Karel Holomek,“ zavzpomínal Wyatt.

Postupně začal portrétovat významné romské osobnosti z Česka - například novináře Richarda Samka, historičku Janu Horváthovou nebo spisovatelku Terezii Fabiánovou. Z těchto portrétů vznikla v roce 2004 výstava Roma Rising Czech Republic. O 12 let později projekt rozšířil na celou visegrádskou čtyřku a dnes, více než dvě desetiletí od jeho začátku, lze vidět kompletní dílo zahrnující portréty ze 14 zemí právě v Brně.

„Když jsem projekt Roma Rising představil v roce 2004, lidé byli šokovaní, že vůbec existují vzdělaní a úspěšní Romové. Předsudky tehdy byly opravdu silné. Dnes je situace o něco lepší, ale za těch 21 let jsme se měli posunout mnohem dál,“ řekl Wyatt.

Důležitou roli v projektu hraje také feministická perspektiva. Výstava zachycuje řadu inspirativních romských žen, které se prosadily navzdory dvojité stigmatizaci – kvůli svému etnickému původu i pohlaví. Mezi nimi například Mihaela Drăgan, rumunská umělkyně a aktivistka, která ve svém díle zviditelňuje téma romského feminismu.