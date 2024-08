Ženské akty i balónové létání. Výstava ukazuje poklady z archivu fotografa

Snímky z bohatého archivu vybírali jeho děti Jiří Salik Sláma a Majda Slámová. Dostalo se i na některé poklady. Syn i dcera svého otce následují, také jsou profesionálními fotografy.

Slámu staršího fascinovala krajina i ateliérové fotografování. Samostatnou kapitolou v jeho životě tvořilo focení hudby. Nejprve se zaměřoval na popové koncerty, country a folk, později se orientoval hlavně na vážnou hudbu. Stal se dvorním fotografem festivalu klasické hudby Concentus Moraviae.

„Do vážné hudby se musí člověk ponořit, aby ji chápal a rozuměl jí. Není možné zároveň fotit a vnímat hudbu, to prostě nejde dohromady. Řeším to tak, že nějakou dobu fotím, pak musím aparát odložit, zavřít oči a poslouchat. A pak zase, až dozraje čas, tvořím další záběry,“ popisoval Sláma ve svém posledním rozhovoru pro MF DNES.

Dlouhá léta vedl Klub moravských fotografů, který funguje už víc než tři dekády. „Za svůj život ovlivnil mnoho začínajících fotografů, kterým pomáhal najít cestu, také inspiroval profesionály, se kterými se navzájem rozvíjeli. Za svůj život uspořádal desítky svých autorských či klubových výstav, které budily pozornost,“ uvedl Slámův syn Salik.

Za fotografie ohňostrojů získal Sláma starší Cenu primátora. Jeho snímky byly opakovaně oceňovány v Mapových okruzích, což je volná soutěž mezi fotokluby.

Dlouho působil ve svém ateliéru v Hybešově ulici v centru Brna, později se přesunul na Úvoz. „Z ateliéru a obchodu vytvořil místo setkávání, které navštěvovaly stovky fotografických nadšenců. Lidé za ním přicházeli s náměty, historkami či prosbou o opravy svých přístrojů,“ připomněl Salik.

Sláma starší podlehl loni v červenci těžké nemoci. Bylo mu 68 let. Výstava připomínající jeho dílo je k vidění na Špilberku denně od 10 do 18 hodin. Potrvá do poloviny září, vstup je zdarma.