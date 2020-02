Klenoty odhalují osudy 22 panovníků, k vidění jsou i šaty Marie Terezie

Klenoty pocházejí z dílny šperkaře Jiřího Urbana, jenž vyrobil šperky i pro anglickou královnu Alžbětu II.

„Příběh korunovačních klenotů a osudy jednotlivých panovníků jsou lákavější, než se na první pohled zdá. Chceme proto připomenout zajímavou část naší historie atraktivní formou,“ uvedl autor výstavy Ondřej Rea.

Ta přibližuje osudy 22 panovníků od Karla IV. napříč pěti staletími. Pořadatelé upozorňují, že expozice je vhodná také pro děti. Na ně čeká interaktivní mluvící trůn, mohou si vyzkoušet i královskou korunu.

„České korunovační klenoty by měl vidět každý Čech. Vystavují se ale jednou za pět a více let. K nám do letohrádku se lidé mohou přijít podívat na jejich přesné repliky ze zlata a stříbra, jež jsou k nerozeznání od originálu,“ zve Petr Lukas. Klenoty byly v Brně už před pěti lety, letošní výstava je však obměněná a doplněná o nové exponáty. V Brně zůstane do 26. dubna, pak bude putovat po českých památkách.