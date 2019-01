VIDEO: Kostýmy z filmu Skleněný pokoj vystavují ve vile Tugendhat

Všechny vystavené kostýmy se objevily v klíčových scénách. „Ať už se jedná o ty ze svatební cesty, při níž hlavní postavy potkají architekta, u kterého si objednají vilu, či kostýmy, v nichž odcházejí do emigrace,“ přiblížila slovenská návrhářka Katarína Štrbová Bieliková.

Pro snímek podle stejnojmenného románu Simona Mawera navrhla devadesát kousků. „Vytvořit kostýmy pro film odehrávající se v rozpětí téměř čtyřiceti let byl pro mne úkol snů,“ přiznala Bieliková.

Inspiraci čerpala přímo ve vile. „Po přečtení scénáře vedla má první cesta sem. Tady, uprostřed té nádhery, kde člověk nevnímá, že dům stojí už 90 let, jsem pocítila, že i v kostýmech bych se měla pokusit o nadčasovost,“ poznamenala s tím, že si nekladla za cíl být striktně historicky přesná.

Bieliková patří k předním kostýmním výtvarnicím. Navrhla a vytvořila šaty k více než třicítce českých a slovenských celovečerních filmů, k nimž patří třeba Masaryk nebo Líbánky.

Výstavu v suterénu vily Tugendhat v úterý symbolicky zahájil slovenský prezident Andrej Kiska. Přístupná je až do 11. března.

„Když jsem do vily Tugendhat vstoupil, napadlo mě jen jedno slovo: Wow! Je to nádherný dům, který má za sebou dlouhou a ne jednoduchou historii. Na této vile je vidět, jak je důležité, abychom si uvědomovali naše kulturní a historické dědictví a investovali do něj,“ prohlásil Andrej Kiska před slavnostním přestřižením pásky.

Na premiéru filmu se sám moc těší. „Zatím jsem ho samozřejmě neviděl, ale už jsem o něm hodně slyšel. Přeji mu, aby byl u diváků úspěšný,“ dodal prezident.

Film režiséra Julia Ševčíka má slavnostní předpremiéru 12. března v Univerzitním kině Scala, do kin se dostane o dva dny později. V hlavních rolích se představí Carice van Houten, Hanna Alström, Claes Bang či Karel Roden.