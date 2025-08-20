Součástí festivalu je 25 samostatných autorských výstav a deset kurátorsky připravených skupinových kolekcí.
„Hlavním tématem letošního ročníku je Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Není to ale téma jediné, festival nabízí například retrospektivní výběr reportážní fotografie z období 1968 až 2025 nebo kolekci agentury Magnum Photos s ikonickými snímky světových osobností jako Marilyn Monroe, Jean-Paul Belmondo či Beatles,“ přibližuje za pořadatele Martin Skřivánek.
Další unikátní kolekcí jsou velkoformátové snímky dvanácti amerických autorů v čele s legendárním Nickem Ut. „Kolekce nabízí nejen silné výtvarné výpovědi, ale i autentický pohled na ženskou krásu, sílu i křehkost,“ podotýká Skřivánek.
Lákadlem je také výstava 60tina s více než osmdesáti velkoplošnými fotografiemi o rozměru 1,5 na dva metry. „Tento vizuálně silný projekt tematizuje životní milníky a generační výpovědi formou výtvarné fotografie,“ sděluje Skřivánek. Autory těchto děl jsou například Robert Vano, Sára Saudková, David Kraus a další známí fotografové.
|
Ponurými snímky jsme oponovali socialistickým trendům, vzpomíná fotograf
Pozornost budí i výstava divadelních fotografií z inscenací Divadla Bez zábradlí, spojená s hereckou a režijní osobností Karla Heřmánka. Skřivánek pak připravil kolekci Loucký klášter, která výstavní projekt odstartovala a poeticky propojuje místo konání s výtvarnou výpovědí.
„Naším cílem je udělat z festivalu tradici, jde o největší fotografický festival v České republice a pro jeho trvání bude důležitá podpora města,“ oznamuje Skřivánek.
Festivalové výstavy jsou v prostorách kláštera přístupné do 29. srpna za jednotné vstupné 100 korun.