Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

  14:47
Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z Česka, Slovenska a USA. Kromě pozoruhodných ženských snímků nabízí výstava také reportážní fotografie či portréty filmových hvězd.
Součástí výstavy Photo Art Fest ve Znojmě je i kolekce Loucký klášter od Martina Skřivánka, která poeticky propojuje místo konání výstavy s výtvarnou výpovědí. | foto: Martin Skřivánek

Součástí festivalu je 25 samostatných autorských výstav a deset kurátorsky připravených skupinových kolekcí.

„Hlavním tématem letošního ročníku je Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Není to ale téma jediné, festival nabízí například retrospektivní výběr reportážní fotografie z období 1968 až 2025 nebo kolekci agentury Magnum Photos s ikonickými snímky světových osobností jako Marilyn Monroe, Jean-Paul Belmondo či Beatles,“ přibližuje za pořadatele Martin Skřivánek.

Součástí výstavy Photo Art Fest ve Znojmě je i kolekce Loucký klášter od Martina Skřivánka, která poeticky propojuje místo konání výstavy s výtvarnou výpovědí.
Další unikátní kolekcí jsou velkoformátové snímky dvanácti amerických autorů v čele s legendárním Nickem Ut. „Kolekce nabízí nejen silné výtvarné výpovědi, ale i autentický pohled na ženskou krásu, sílu i křehkost,“ podotýká Skřivánek.

Lákadlem je také výstava 60tina s více než osmdesáti velkoplošnými fotografiemi o rozměru 1,5 na dva metry. „Tento vizuálně silný projekt tematizuje životní milníky a generační výpovědi formou výtvarné fotografie,“ sděluje Skřivánek. Autory těchto děl jsou například Robert Vano, Sára Saudková, David Kraus a další známí fotografové.

Ponurými snímky jsme oponovali socialistickým trendům, vzpomíná fotograf

Pozornost budí i výstava divadelních fotografií z inscenací Divadla Bez zábradlí, spojená s hereckou a režijní osobností Karla Heřmánka. Skřivánek pak připravil kolekci Loucký klášter, která výstavní projekt odstartovala a poeticky propojuje místo konání s výtvarnou výpovědí.

„Naším cílem je udělat z festivalu tradici, jde o největší fotografický festival v České republice a pro jeho trvání bude důležitá podpora města,“ oznamuje Skřivánek.

Festivalové výstavy jsou v prostorách kláštera přístupné do 29. srpna za jednotné vstupné 100 korun.

