Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe ze strany na stranu na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a návštěvníka zmedituje natolik, že přestane vnímat čas i svět okolo. Lávky v prvním a druhém patře okolo něj jsou obsazené figurínami oblečenými v outfitech značky mladého kreativce Jan Société. Jde o Černého první samostatnou výstavu.
Oproti zvyklostem pouští výstava návštěvníka až k exponátům, které ho ještě před jeho příchodem pozorují z lávek v prvním a druhém patře.
„Kyvadlo je pro mě symbolem času, který ale neběží všem a vždycky stejně. Já sám pracuji před časem, předbíhám ho. Pracuji vždy na tom, co teprve bude, a co je v okamžiku zhmotnění už vlastně minulostí. Ale jsou okamžiky, kdy se pohlcen zaujetím, vášní tvořit, atmosférou, dokážu ocitnout mimo lineární časové kontinuum a stane se zázrak. Svět se zastaví a já v tu chvíli můžu vidět celý vesmír v zrnku písku a věčnost prožít v jedné hodině,“ komentuje ústřední bod výstavy Černý.
Nová výstava nemá za cíl retrospektivně prezentovat tvorbu návrháře ani katalogově vystavovat jeho dosavadní projekty. Naopak.
Černý se rozhodl pro vytvoření dalšího zážitku a silné emoce pro ty, kteří výstavu navštíví. Pracuje tak se stejným principem zážitku jako při módních show nebo dalších eventech spojených s jeho značkou.
„Výstava je unikátní v tom, že nevystavuje už hotové artefakty ani moje archivní kousky. Naopak, všechno, co vidíte na výstavě, vzniklo jako úplně nové. V tom byl celý proces nejnáročnější,“ říká mladý návrhář.
„Oblečení, které na sobě má ‚dav‘ figurín na dvou lávkách světlíku, jsme vyráběli přímo pro výstavu a pracuje s cyklickým opakováním jednotlivých ikonických produktů tak, aby vznikly anonymní skupiny osob, kde každá z nich sleduje, co se vlastně dole ve světlíku děje,“ popisuje kreativec pocházející z Hodonína.
Expozici ve světlíku tvoří 24 figurín oblečených v outfitech Černého značky Jan Société.
Všechny siluety jsou obuty v teniskách Prestige. Právě s touto značkou spojil Černý své síly.
Mladý návrhář Jan Černý má svou vůbec první výstavu nazvanou Flow State. Na návštěvníky čekají v brněnské Moravské galerii originální kousky z jeho dílny vytvořené speciálně pro tuto příležitost.
„Celá výstava podtrhuje pohled Jana Černého a jeho značky Jan Société na módu jako zážitek. Proto nositele svých modelů často propojuje a inspiruje k interakci prostřednictvím vlastních výjimečně dramaturgicky koncipovaných společenských událostí. Vytvářením takových jedinečných zážitků buduje silnou mnohovrstevnatou komunitu, která s nadšením následuje jeho kreativní vize,“ uvádí kurátorka výstavy Michaela Kádnerová.
Černý výstavu připravoval cíleně tak, aby návštěvníci kolem figurín procházeli a dotýkali se jich. „Aby se někdy skoro museli protáhnout mezi několika z nich, jako když člověk spěchá na přelidněné stanici metra,“ dodává.
„Absolutní vítěz Czech Grand Design 2024 Jan Černý je mimořádně inspirativní osobnost s vnitřně konzistentní a autentickou tvorbou. Výstava Flow State v Moravské galerii jeho práci přesně vystihuje a akcentuje moment překvapení jako podstatnou součást jeho tvorby,“ doplňuje ředitel Moravské galerie Jan Press.
Mimo hlavní část expozice v prostoru světlíku se nachází šest zásadních archivních siluet Černého tvorby v Jan Société vystavené ve stálé expozici 2000+.
Název výstavy Flow State je virálním slovem roku 2025. Znamená zaujetí pro věc, které člověka pohltí natolik, že přestane vnímat čas i svět okolo. Právě tak tvoří mladý módní návrhář.
Výstava Flow State je první samostatnou expozicí nositele titulu Grand designér cen Czech Grand Design 2024.
Třpytivý plášť kyvadla je vytvořený z více než 60 kilogramů českých krystalů Preciosa.
Oproti zvyklostem pouští výstava návštěvníka až k exponátům, které ho ještě před jeho příchodem pozorují z lávek okolo ze stropu zavěšeného kyvadla.
Černý stojí také za českou kolekcí pro letní olympijské hry v Paříži. Navrhl rovněž uniformy pro personál českého pavilonu na světové výstavě Expo v japonské Ósace nebo zelené skleněné šaty, které oblékla herečka Aňa Geislerová na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Výstava Flow State je k vidění v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie do 24. ledna 2027.
V červenci 2025 oblékla herečka Aňa Geislerová na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech zelené šaty se skleněnými prvky od návrháře Jana Černého. Ten ji také doprovodil na červeném koberci před hotelem Thermal.
