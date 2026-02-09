|
OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně
Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě
Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...
Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet
Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...
Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu
Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...
Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru
Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...
Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion
Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....
Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde
Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...
Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři
Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...
V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion
Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...
Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky
Provizorní sál na chodbě, živo zejména jen díky baru. V takové podobě teď kvůli narušené statice budovy funguje brněnské Univerzitní kino Scala. Už za dva roky by se však všichni příznivci mohli...
Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...
Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval
V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33...
Menšík koktal, zlobil a geniálně improvizoval. Byl neposedné dítě, líčí znalec
Jeho jméno je synonymem pro televizní a filmovou zábavu. Pořady s hercem Vladimírem Menšíkem dodnes baví. I proto každá kniha o jeho životě vyvolá pozornost. Velkou zásluhou Davida Lišky, autora...
RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?
Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...
Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál
Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...
Brno - Ostrava 2:0. KP se pomstilo za pohárové finále, Žabiny naplnily roli
Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po...
Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník
Češi jsou národem pejskařů, mnozí však svým miláčkům někdy škodí, aniž by si to uvědomovali. Své o tom ví Miroslav Valentin, který psům zasvětil téměř čtyřicet let. Se sportovní kynologií, jež mu...