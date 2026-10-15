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Stará vzduchotechnika nebo kusy betonu, i to jsou základy děl na nezvyklé výstavě

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  12:37
Do poněkud nezvyklé atmosféry míří nyní návštěvníci Domu umění města Brna. Tamní výtvarník David Možný využil pro svá nejnovější díla na výstavě prvky ze staveb, ať už starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody nebo nejrůznější kovové trubky.

Výrazným prvkem nové výstavy je zejména zmíněná tovární vzduchotechnika, která připomíná, že strojírenské továrny byly po desetiletí důležitou součástí Brna. Většina už zmizela, případně zůstávají opuštěné a čekají na nové využití.

Přímo do architektury Domu umění zasahuje instalace Exit, systém chodeb sestavený z materiálu bývalého Domova pro seniory Nopova v Brně-Židenicích, například dveří, obložení a bezpečnostního značení. Světelné nápisy Exit, které slibují cestu ven, ovšem k východu nevedou.

Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David Možný v nové výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna. (říjen 2026)
Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David Možný v nové výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna. (říjen 2026)
Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David Možný v nové výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna. (říjen 2026)
Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David Možný v nové výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna. (říjen 2026)
13 fotografií

„Po velkoformátové instalaci Limbo Hardware, se kterou jsme úspěšně reprezentovali Českou republiku na Pražském Quadriennale v roce 2023, byla pro nás s Pavlem Švecem nabídka z Domu umění města Brna velká výzva. Rozhodli jsme se zde prezentovat čtyři dystopické site specific instalace vytvořené z lokálních zdrojů. Recyklovali jsme prakticky všechno, kromě vlastních myšlenek,“ uvedl Možný a zmínil jméno kurátora této na první pohled nezvyklé umělecké expozice s názvem Night Shift.

Brněnský výtvarník Možný začínal kresbou, poté se dlouhodobě věnoval digitálně generovaným obrazům, videu, animaci a objektům. V posledních letech se opět vrací k materiálu, především prostřednictvím site specific instalací, které odrážejí vztah člověka, města a systému.

„Když se řekne digitální umění, většina z nás si pravděpodobně představí obrazovku, počítačový obraz, projekci nebo virtuální svět. David Možný se už delší dobu vydává opačným směrem. Vychází z prostředí digitálních obrazů a počítačového modelování, ale výsledkem jeho práce je stále častěji něco, do čeho můžeme skutečně vstoupit. Něco, co zabírá prostor, překáží nám v cestě, mění způsob, jakým se pohybujeme, a nutí nás vnímat samotné prostředí jinak než obvykle,“ doplnil kurátor Švec.

Výstava začala minulý týden a potrvá do polovina února příštího roku.

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