Výrazným prvkem nové výstavy je zejména zmíněná tovární vzduchotechnika, která připomíná, že strojírenské továrny byly po desetiletí důležitou součástí Brna. Většina už zmizela, případně zůstávají opuštěné a čekají na nové využití.
Přímo do architektury Domu umění zasahuje instalace Exit, systém chodeb sestavený z materiálu bývalého Domova pro seniory Nopova v Brně-Židenicích, například dveří, obložení a bezpečnostního značení. Světelné nápisy Exit, které slibují cestu ven, ovšem k východu nevedou.
„Po velkoformátové instalaci Limbo Hardware, se kterou jsme úspěšně reprezentovali Českou republiku na Pražském Quadriennale v roce 2023, byla pro nás s Pavlem Švecem nabídka z Domu umění města Brna velká výzva. Rozhodli jsme se zde prezentovat čtyři dystopické site specific instalace vytvořené z lokálních zdrojů. Recyklovali jsme prakticky všechno, kromě vlastních myšlenek,“ uvedl Možný a zmínil jméno kurátora této na první pohled nezvyklé umělecké expozice s názvem Night Shift.
Brněnský výtvarník Možný začínal kresbou, poté se dlouhodobě věnoval digitálně generovaným obrazům, videu, animaci a objektům. V posledních letech se opět vrací k materiálu, především prostřednictvím site specific instalací, které odrážejí vztah člověka, města a systému.
„Když se řekne digitální umění, většina z nás si pravděpodobně představí obrazovku, počítačový obraz, projekci nebo virtuální svět. David Možný se už delší dobu vydává opačným směrem. Vychází z prostředí digitálních obrazů a počítačového modelování, ale výsledkem jeho práce je stále častěji něco, do čeho můžeme skutečně vstoupit. Něco, co zabírá prostor, překáží nám v cestě, mění způsob, jakým se pohybujeme, a nutí nás vnímat samotné prostředí jinak než obvykle,“ doplnil kurátor Švec.
Výstava začala minulý týden a potrvá do polovina února příštího roku.